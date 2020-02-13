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NBA／羅瑞大三元無用 勒佛特領軍斷暴龍15連勝
多倫多暴龍今天帶著15連勝作客布魯克林籃網，雖然球隊雙塔伊巴卡（Serge Ibaka）、席亞康（Pascal Siakam）分別攻下28分9籃板與16分8籃板，而籃網展現多點開花的攻勢，其中後衛勒佛特（Caris LeVert）拿下全隊最高的20分7籃板4抄截，幫助籃網以101：91中斷暴龍15連勝。
近況極佳的暴龍，出戰籃網時受到嚴防，首節僅拿下19分，上半場打完也落後對手達到雙位數，雖然下半場在伊巴卡領軍下試圖反撲，包括在比賽最後4分鐘追到僅剩9分差距，不過關鍵時刻勒佛特再度挺身而出連續取分，幫助籃網終場以10分差距擊退暴龍。
籃網包括勒佛特在內，共有5人得分來到雙位數，靠著多點開花的攻勢彌補主控厄文（Kyrie Irving）缺陣的火力缺口，不過總教練亞特金森（Kenny Atkinson）認為，致勝的關鍵仍在於團隊防守表現，「我們執行能力並不算完美，但全隊的贏球慾望相當的高，尤其防守是菁英級別的，他們保持相當高的鬥志。」
暴龍則是以中鋒伊巴卡的28分9籃板表現最佳，不過後場兩名大將羅瑞（Kyle Lowry）與范弗利特（Fred VanVleet）卻受制於籃網防守，合計出手32次僅命中12球，其中羅瑞雖然有12分11籃板12助攻的大三元數據，但仍舊無法幫助暴龍延續連勝。
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