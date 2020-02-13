NBA／首度明星賽與詹姆斯合作 泰托姆：感覺超現實

波士頓塞爾蒂克三年級前鋒泰托姆（Jayson Tatum）今年首度入選明星賽，儘管已經透過例行賽的優異表現來證明自己是實至名歸，不過在談到即將前往芝加哥參賽，且還是與詹姆斯（LeBron James）等人一起出賽，讓他直言有種「超現實」的感覺。

今年明星賽中共有九名球員首度入選，創下近十年來新高，其中塞爾蒂克三年級前鋒泰托姆正是其中一員，而在日前的明星賽選秀會上，他還獲得了詹姆斯的青睞加入他所率領的球隊，並將與戴維斯（Anthony Davis）、唐西奇（Luka Doncic）等人攜手奮戰，

談到首次入選明星賽時，年僅21歲的泰托姆說：「是的我確實做到了（進入明星賽），但感覺仍是超現實，我認為下個周末我肯定會很興奮，老實說，我現在已經迫不及待要出賽了。」

對於將代表詹姆斯隊出賽，泰托姆更直言對他有不同的意義，「他可是有史以來最偉大的球員之一，而我的第一次明星賽就將與他同隊，這讓我可以跟大家說，我的第一次明星賽就是跟詹姆斯聯手，我認為沒有多少人能說這句話。」