NBA／不滿被下放板凳 國王希爾德傳將請求交易

在上賽季代表沙加緬度國王打滿整季82場，且以平均20.7分5籃板繳出生涯代表作的國王後衛希爾德（Buddy Hield），在上月底被下放到板凳後，未曾再回到先發陣容中，今天傳出希爾德對於無法重返先發感到不滿，甚至可能向國王球團請求交易。

身為國王近年極力栽培的核心球員之一，希爾德在上月球隊面臨一波六連敗後，遭到主帥華頓下放板凳，改由波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）接替先發位置，不過當時華頓也對外解釋，只是想為球隊尋找一個止敗的方式，並非否認希爾德的表現或是能力。

而在希爾德從板凳出發的首場比賽，國王就以98：81擊退公牛止敗，且在近九場賽事收下了六勝，而希爾德這段時間也繳出平均22.2分的亮眼數據，場上效率更勝以往，其中包括在出戰灰狼的比賽中扮演板凳暴徒猛轟生涯新高的42分。

儘管場上數據不減反增，球隊戰績也確實好轉，但今天卻傳出希爾德對於遲遲未能重返先發行列感到相當不滿，甚至不排除在未來向國王提出交易請求。

事實上去年12月希爾德就曾在因為第四節遭到華頓換下場，決勝節僅出賽短短四分鐘感到不滿，甚至提到球隊仍有信任上的問題在持續，「我認為我們還有一些信任上的問題需要解決，有人開始停止信任球員，我認為自己需要獲得支持。」