HBL／高苑遭逆轉 吳忠宏吐真言

高苑工商中鋒吳忠宏上半場9投7中獨拿15分，率領高苑以37：33領先，未料下半場進攻熄火，慘遭能仁逆轉，最終高苑64：72吞下敗仗，也讓他在賽後不甘說：「唉，原本應該是我要被採訪的！」

吳忠宏賽後走回休息室時，看見媒體正在訪問能仁致勝功臣游艾喆，心有不甘說：「原本應該是我要被採訪的，上半場打那麼好，這場真的很有機會，也一定要拿下來，最後被逆轉真的很可惜。」

今天開賽高苑進攻兇猛，吳忠宏第一節獨拿9分，還包含一記壓哨三分球，率領高苑以23：11領先。易籃後能仁吹起反攻號角，王鈞聖、游艾喆接連跳出逆轉戰局，防守端又針對吳忠宏加強防守，成功澆熄高苑反撲氣勢，終場能仁8分差笑納4連勝，坐穩八強龍頭。

值得一提的是，吳忠宏次節兩度單打王凱裕皆有所斬獲，他直言，對自己的單打很有信心，「而且王凱裕一直注意我們兩個誰阻攻比較多，讓我更想把他比下去。」今天兩人互送對方一次「火鍋」，在阻攻方面「戰成平手」。

吳忠宏本戰上半場攻下15分，不過下半場僅獲2分，他無奈解釋，第三節對手開始刻意「貼身防守」，「球完全送不進來，被守死了，找不到好的進攻機會。」

前一戰成功找回高苑的「團結球風」，但此役團隊再度缺乏溝通，吳忠宏坦言，今天因為替補球員無法適時發揮，隊友間的責怪導致氣氛僵掉，「士氣就這樣掉下去了。」