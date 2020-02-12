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NBA／雙MVP發威 哈登：會很可怕

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
哈登。 美聯社

火箭總管莫雷（Daryl Morey）一手促成的雙MVP組合，經過大半球季磨合漸入佳境，哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攜手轟下78分，率隊擊敗塞爾蒂克，哈登自信滿滿，表示若兩人合體能持續發威，「那會很可怕。」

以「死亡五小」陣容拚戰的火箭隊，此役哈登攻下42分含7記三分球，另有8籃板、7助攻，衛少挹注36分、10籃板、5助攻，且兩人共計站上罰球線31次，光是罰球就拿下27分，哈登在第三節獨拿19分，幫助球隊奠定勝跡，中止綠衫軍近期七連勝。

衛斯特布魯克說：「我們可以很成功，只是必須找到持續表現的方法，打得有效率且做對的選擇。」

主帥丹東尼（Mike DAntoni）認為兩人相得益彰，指出哈登和衛少雙雙火力全開，也幫助球隊拉開進攻空間，「他們兩人都有很棒的運球切入和投籃能力，也勢必會感染球隊。」

綠衫軍教頭史蒂芬斯（Brad Stevens）坦言哈登與衛少的組合不容小覷，「他們是世上最棒的兩名球員，今晚他們也再度證明。」

衛斯特布魯克。 美聯社

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