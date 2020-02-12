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HBL／泰山雙十機器 劉丞勳：高二要低調

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
劉丞勳演出HBL第一次的灌籃。記者侯永全／攝影

泰山高中今天以81：63擊敗青年高中，收下108學年HBL男甲8強的第3勝，高二前鋒劉丞勳除再度繳出「雙10」成績，第三節中段還有抄截後爆扣演出，但他不急著和大一屆的其他球隊「一哥」相較，只燦笑說：「才高二，低調一點。」

今年HBL堪稱「前鋒年」，包括南湖高中江均和汪哲宇、東山高中林信寬和能仁家商王凱裕都有獲得不少關注和討論；同樣位置的劉丞勳年紀雖小一屆，但在教頭廖文彬眼中表現更穩定，聽聞子弟兵的「低調說」，他還幫忙喊聲，要大將拿出霸氣。

劉丞勳今天除19分進帳還抓下個人新高17籃板，連同資格賽在內已是本季第10場「雙10」演出，成泰山8強休兵日前3勝1敗的關鍵球員；廖文彬提到，190公分的劉丞勳目前以大前鋒為主，但未來勢必要往小前鋒拉，平常都有設計專屬的訓練菜單，今天也有讓他打了一陣子的小前鋒「試水溫」。

「就今年幾個前鋒來說，丞勳身體比較厚，爆發力可能沒王凱裕那麼好，但是持久型，可以走小型坦克路線，我們也要求他得分、傳球要並重。」廖文彬點出，第一年打HBL的劉丞勳動作還不夠細膩，今天灌籃完再一次進攻機會也打得不夠聰明，面對防守者是直接衝撞而非採腳步，差點「坐飛機」跌一跤算是很好經驗。

劉丞勳承認，自己處理求還有很多進步空間，不過今天完成HBL首度灌籃仍然開心，他不好意思說：「預賽試過但放槍，之前再一次是碰到框，這場信心比較好，隊友壓迫後我有預判到傳球路線，（灌籃）機會比較好。」

劉丞勳演出HBL第一次的灌籃。記者侯永全／攝影

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