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雙星連線難發揮 獨行俠僅容一人獨行？

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
獨行俠兩大球星唐西奇(右)與波爾辛吉斯(左)在場上聯手時並沒有特別出色，反而是其中一人缺賽時，另一人會打得更順暢。 2019-20 Panini Contenders 球員卡

本季獨行俠的季前最大賣點，就是歐陸雙星合璧。健康重返球場的全能長人波爾辛吉斯，聯手年度新人王唐西奇，原本預期能打出「後司機時代」最全面及流暢的球風。沒想到，開季以來唐西奇打得拉風，球隊戰績也一路上揚，但波爾辛吉斯的光芒卻逐日黯淡。直到唐西奇因傷缺賽，波爾辛吉斯才像活過來一樣，而兩人無法合作發揮加乘效應的評論也甚囂塵上。究竟箇中的原因是什麼？

原因有三，一是個性不同，二是球權配置，三是傷病限制。從個性上來說，波爾辛吉斯和唐西奇在媒體上表現出來的形象可說是一冷一熱。前者總是被媒體補捉到他的撲克臉，而後者則經常是充滿陽光的燦爛笑容。雖說兩人的個性不同，並不代表兩人就會不合。過去也有很多個性迴異的場上搭檔，依舊能夠繳出高效的合作成果。不過，經過媒體的形象操作之後，已經讓兩人之間的個性差異被放大，也讓他們的合作默契被過度檢視，對兩人及球隊造成一種無形的心理壓力。

其次則是球權配置，兩人都需要球權來打出高效的表現，而本季初獨行俠在唐西奇全面發揮的情況下，不只個人屢屢打破大三元紀錄，球隊的排名也不斷往上衝。這也讓球隊及總教練的戰術重心自然而然朝著唐西奇傾斜，全隊攻勢逐漸由他主導。目前他拿下大三元時，球隊的戰績是8勝4負。反觀波爾辛吉斯過去在尼克最高的個人場均曾拉到22分，但目前只有18分左右，得分能量明顯受到球權的限制。而波爾辛吉斯本季拿下超過30分的比賽裡，獨行俠只有1勝3敗，唐西奇則是12勝5敗。這樣的結果，也讓球隊繼續將主要球權交給唐西奇，兩人之間也因此多了一層競爭的關係。

獨行俠目前以唐西奇(中)為進攻核心，只要他在場上，球隊戰術設計主要還是配合他的打法。 美聯社

從比賽的內容和過程也可以看得出來，唐西奇在場上時會叫出許多戰術配合，而這些戰術的得分重心也都在他身上。在唐西奇缺賽的球賽裡，總教練卡萊爾也承認他比較放手去讓球員自由發揮，球權被釋放出來之後，波爾辛吉斯的個人表現也隨之上揚。

第三則是傷病限制，目前例行賽打了54場，兩人都曾先後因傷缺賽，所以兩人其實才合作了32場球，僅聯手拿下20勝。波爾辛吉斯剛從一整季的缺賽休養中復出，左膝十字韌帶受傷的他許多層面都還在調整，而上季才缺賽10場的唐西奇，本季打不到一半就已經傷停11場，因此兩人的實際合作受到了傷病狀況的限制。

而細看兩人缺賽對球隊的影響，唐西奇沒打時球隊是5勝6敗，波爾辛吉斯缺戰時則是8勝4敗。因為踝傷，唐西奇已連續缺賽七場，目前仍在每日觀察名單上，靠著波爾辛吉斯獨撐的獨行俠只有3勝4敗。雖然期間他三度拿下雙十的成績，但這三場得分飆破30分的比賽，球隊仍是輸多勝少。也因為這些數據的關係，讓媒體及球評認為波爾辛吉斯為球隊取勝的主宰力不如唐西奇，在兩人合作時更無法發揮出自己應有的能力。

在唐西奇缺賽的情況下，波爾辛吉斯(右)曾連續3場攻下32分以上，但球隊只贏了其中1場。 美聯社

其實，從波爾辛吉斯的角度來看，他本季的挑戰確實要比唐西奇來得嚴峻。不只是大傷之後復出，也重新換了球隊和角色，無論生理和心理上都需要調適。他和唐西奇分別來自拉脫維亞及斯洛維尼亞，過去兩人在國家隊是世仇的對手，波爾辛吉斯雖然比唐西奇大四歲，成名也較早，但眼下的獨行俠已儼然是唐西奇的球隊，本季轉隊來到達拉斯的他必須試著融入既有體系。2018年入選明星賽的他，今年也只能看著唐西奇成為明星賽先發。這一切的改變，對波爾辛吉斯來說並不容易。

雖然目前歐陸雙星還沒有發揮出連線的應有威力，兩人還是各自閃耀的情況居多，而當唐西奇一人獨行的時候，獨行俠的表現也確實較好。但如前所述，兩人的合作時間受到了傷病的限制，也還沒有足夠的時間在實戰中磨合，假以時日，兩人聯手的潛力仍有無限的開發可能。如果波爾辛吉斯能成功調適，加上總教練能在戰術及球權配置上做出適當的調整，獨行俠不會只剩一人獨行，球迷還是有機會能夠在日後的比賽中看到雙星合璧的逼人光芒。

波爾辛吉斯(左上)如果跟唐西奇(左下)的搭配能更為純熟，另兩位得分好手哈德威(右上)和小柯瑞(右下)也將大幅受益。 2019-20 Panini Contenders 球員卡

波爾辛吉斯 唐西奇 獨行俠
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