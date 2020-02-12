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NBA／威廉森轟31分 哈勒戴：沒人守得住他

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
威廉森(左)。 美聯社

紐奧良鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）傷癒復出對拓荒者進攻火力無人能擋，獨拿31分，幫助球隊138：117大勝，火燙表現讓哈勒戴（Jrue Holiday）直呼沒人守得住。

威廉森是聯盟自1976-1977年以來，首位在出賽30分鐘內能拿下30分、5籃板、5助攻以上的菜鳥，同時也是1996年艾佛森（Allen Iverson）後，用最少場次就拿30分的選秀狀元，艾佛森當年是處女秀，威廉森則是在生涯第九場。

「老兄，老實說，我不認為有人可以守得住他。」在聯盟打滾11個球季的哈勒戴，對於威廉森的表現讚不絕口，倒是威廉森自己顯得有些驚訝。

「我只試著展現影響力，沒想到能有如此表現。」威廉森此役出賽28分鐘繳31分、9籃板外帶5助攻，他表示自己只是試著融入團隊，不要搞砸，但隊友和教練不斷鼓勵他，要他跳出框架。

鵜鶘隊鮑爾（Lonzo Ball）指出，拓荒者在防守威廉森毫無答案，等不及看這位菜鳥展現更多能耐，畢竟威廉森只有19歲，只會越來越好，「他季中才歸隊，感覺上他還沒有完全進入狀態，這也讓他的未來性更加可畏，當然每晚拿31分我們也能接受。」

威廉森 艾佛森
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