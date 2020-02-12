NBA／今日戰績表 火箭哈登42分轟垮綠衫軍

因為腳踝傷勢已經缺席過去7場比賽，唐西奇（Luka Doncic）今日（12號）本人親自證實，計畫在明天對國王的比賽復出，也意味他不會缺席周末的全明星賽。 主帥卡萊爾（Rick Carlisle

2020-02-12 12:40