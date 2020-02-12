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NBA／今日戰績表 火箭哈登42分轟垮綠衫軍

聯合新聞網 / 整理
哈登(左)攻下42分。 美聯社

NBA今日戰績表

快艇 103:110 76人

公牛 114:126 巫師

拓荒者 117:138 鵜鶘

馬刺 114:106 雷霆

塞爾蒂克 105:116 火箭

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 老鷹 vs. 騎士

08:00 活塞 vs. 魔術

08:30 暴龍 vs. 籃網

08:30 公鹿 vs. 溜馬

08:30 巫師 vs. 尼克

09:00 拓荒者 vs. 灰熊

09:00 黃蜂 vs. 灰狼

09:30 國王 vs. 獨行俠

10:00 勇士 vs. 太陽

10:00 熱火 vs. 爵士(Eleven Sports 1)

11:00 湖人 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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