NBA／今日戰績表 火箭哈登42分轟垮綠衫軍
NBA今日戰績表
快艇 103:110 76人
公牛 114:126 巫師
拓荒者 117:138 鵜鶘
馬刺 114:106 雷霆
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 老鷹 vs. 騎士
08:00 活塞 vs. 魔術
08:30 暴龍 vs. 籃網
08:30 公鹿 vs. 溜馬
08:30 巫師 vs. 尼克
09:00 拓荒者 vs. 灰熊
09:00 黃蜂 vs. 灰狼
09:30 國王 vs. 獨行俠
10:00 勇士 vs. 太陽
10:00 熱火 vs. 爵士(Eleven Sports 1)
11:00 湖人 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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