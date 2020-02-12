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NBA／威廉森31分9籃板退拓荒者 改寫多項聯盟紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
選秀狀元威廉森繳出生涯新高的31分外帶9籃板5助攻的亮眼數據，成為聯盟近30年來首位生涯前九場比賽七場拿下20分以上的球員。 美聯社

紐奧良鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）日前因扭傷缺席與印第安那溜馬之戰，今天復出對上出戰波特蘭拓荒者，隨即繳出生涯新高的31分外帶9籃板5助攻的亮眼數據，不僅幫助球隊以138：117輕取拓荒者，他還成為聯盟近30年來首位生涯前九場比賽七場拿下20分以上的球員。

身為近年來最受關注的新秀，威廉森雖然菜鳥球季前段因開刀缺陣，但復出後的表現仍讓人眼睛為之一亮，前八場比賽他就有六場得分在20分以上，其中包括兩場比賽進帳雙十，並幫助鵜鶘搶下其中四勝。

在今天出戰拓荒者的比賽中，威廉森更是火力全開，全場出手17次命中10球，不但拿下個人生涯新高的31分，還送出平個人最佳的5助攻，而鵜鶘包括他在內共有六名球員得分來到雙位數，其中替補上陣的射手瑞迪克（JJ Redick）也有20分進帳，多點開花的攻勢幫助鵜鶘在第三節拉開比分差距。

反觀近況同樣不差的拓荒者，雖然也有五人得分來到雙位數，但得分主力雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥凱倫（C.J. McCollum）合計出手33次僅命中13球，最終也以21分差距吞下敗仗。

拿下31分9籃板5助攻的威廉森，也成為聯盟史上第四位在20歲前就達成此數據的球員，前三人分別為詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與唐西奇（Luka Doncic），而在聯盟近30年來，生涯前10場比賽就有七場得分在20分以上，威廉森也排上第三位，前兩人分別為希爾（Grant Hill）與歐尼爾（Shaquille O’Neal），且他目前僅出賽九場，有機會改寫此紀錄。

威廉森 鵜鶘 拓荒者
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