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NBA／談維金斯適應狀況 柯爾拿KD當典範

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
勇士主帥柯爾在近日談到維金斯的加入，就像當初KD加盟時一樣，認為仍需要給他幾個月的時間來融入。 美聯社

金州勇士在今年交易大限前與明尼蘇達灰狼達成羅素（D'Angelo Russell）與維金斯（Andrew Wiggins）等四名球員與兩個選秀權的交易案，而維金斯轉戰勇士後的前兩場比賽雖然未能幫助球隊止敗，但仍展現不錯的對抗性，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對他充滿期待。

曾被譽為「詹姆斯（LeBron James）接班人」的維金斯，雖然在過去幾年並未打出外界所期待的成績，不過在進攻端的表現仍舊相當亮眼，他今年代表灰狼先發出賽42場，繳出平均22.4分5.2籃板與3.7助攻的亮眼數據，在交易大限前轉戰勇士後的頭兩場比賽，也分別有24分3助攻5抄截與18分4助攻的表現。

在勇士兩大頭牌球星「浪花兄弟」湯普森（klay Thompson）與柯瑞（Stephen Curry）都未歸隊的情況下，維金斯也預計將會繼續保有大量的進攻主導權，讓他能夠盡快融入新球隊與體系之中。

勇士主帥柯爾在近日談到維金斯的加入時，也以當年杜蘭特（Kevin Durant）加盟當做例子，認為仍需要給他幾個月的時間來融入，「當時杜蘭特初來乍到，也是盡力融入我們的球隊體系，這讓他花了大約三個月的時間，包括新的人際關係與球隊。」

柯爾坦言，當時杜蘭特在加入之初遇到不少的困難和摩擦，不過一旦完全融入後，球隊隨即變得很有競爭力，「這對於剛來我們球隊的人來說都是很好的典範，不管球員天賦有多高，肯定都需要有適應的過程，或許我們會花上幾個月的時間來幫助維金斯適應，但我們希望他在這個賽季結束前，就能成為我們需要的球員。」

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