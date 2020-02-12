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NBA／遭自家球迷狂噓 安比德仍繳26分退快艇

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
安比德再度遭球迷飽以噓聲，不過他仍舊稱職的繳出26分9籃板數據。 美聯社

費城76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）近來因為在社群網站上回擊主場球迷對他的噓聲，導致今天出戰洛杉磯快艇時再度遭球迷飽以噓聲，不過他仍舊稱職的繳出26分9籃板數據，聯手連兩場拿下大三元的西蒙斯（Ben Simmons），助76人以110：103擊沉快艇。

安比德近來對主場球迷比出「噓聲」手勢而遭到狂噓，昨天他在個人社群網站留下「你要就像一名英雄般死去，要嘛就是看著自己變成惡棍」文字發洩，還被發現與一年多前76人在交易巴特勒（Jimmy Butler）前，他所寫下的留言一字不差。

今天賽前76人主帥布朗（Brett Brown）談到此事時，表示並不打算多做臆測，希望大家都能向前看，「這樣做好嗎？或許不是，但這是安比德會做的事情嗎？那肯定是。多數優秀的球員都有他們獨特的個性，尤其安比德一直都是如此，或許這不是最適當的詞，但它可能很好玩，就是這樣。」

不過今天賽前，安比德被介紹出場時，依舊面臨球迷掌聲與噓聲各半的對待，但並未影響他全力為球隊取勝的決心，共出手17次命中八球，與西蒙斯皆有26分進帳，其中西蒙斯更是以12籃板10助攻，連續兩場拿下大三元。

不僅數據表現亮眼，安比德還在第四節最後2分48秒時，與快艇莫里斯（Marcus Morris）爆發推擠衝突，展現絲毫不退讓的鬥性，而76人終場也以七分差距擊敗快艇，本賽季主場累積25勝2敗，是聯盟各隊中主場勝率最高的球隊。

反觀快艇雙星僅有雷納德（Kawhi Leonard）表現正常，拿下30分9助攻，喬治（Paul George）全場出手15次僅命中三球拿下11分，而對上前東家的沙米特（Landry Shamet）則是投進五顆三分球，共拿下19分。

76人 快艇 西蒙斯
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