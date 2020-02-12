NBA／市值46億美元還勝湖人 尼克連五年第一

儘管球團高層才剛發生人事異動案，戰績也仍在東區後段班徘徊，但紐約尼克仍在今天「富比世」公布的球隊市值排行中，以46億美元的天價連續五年高居聯盟之冠，而市值在40億美元以上的還包括分居二、三名的洛杉磯湖人與金州勇士。

根據「富比世」今天公布的NBA球隊市場價值排行榜，尼克雖然在過去六個賽季都未能闖進季後賽，甚至球隊持有者多蘭（James Dolan）還與球迷爆發口舌之爭，但過去一年來尼克的市值仍舊加增了百分之15，以46億美元的價碼高居聯盟之冠，緊追在後的湖人與勇士則分別為44億美元與43億美元。

而從整個北美職業運動球隊的市值來看，尼克今年市值46億美元也排上第二名，僅次於NFL達拉斯牛仔的55億美元，而MLB紐約洋基同樣以46億美元僅次於上述兩隊。

報告中也指出，NBA在過去一年球隊的平均增值高達百分之14，球隊平均價值21.2億美元，比NFL的增長百分之11（球隊平均價值28.6億美元）與MLB的增長百分之八（球隊平均價值17.8億美元）更高，且光是在過去10年，NBA球隊價值就增長了近六倍。

體育金融與諮詢公司Galatioto Sports Partners總裁蓋雷提歐托（Sal Galatioto）說：「NBA的基本面仍有很搶眼的表現，加上聯盟管理得當，儘管過去一年來遇到一些顛簸，但仍具有很強力的媒體內容，是繼足球之後最偉大的國際運動。」

而排名三到十名的球隊分別為公牛32億美元、塞爾蒂克31億美元、快艇26億美元、籃網25億美元、火箭24.75億美元、獨行俠24億美元、暴龍21億美元，其中上賽季奪冠的暴龍過去一年市值增長了百分之25，是聯盟各隊中增幅最大的。