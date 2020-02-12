入土為安 布萊恩與愛女已長眠於私人墓園

前洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在上月發生直升機墜毀意外驟逝，今天傳出與愛女吉安娜（Gianna Bryant）的遺體已於上周下葬在加州一座私人墓園，包括家人與朋友都到場陪伴他們最後一程。

美國媒體今天報導，根據洛杉磯警方開出的死亡證明書，在1月26日因直升機意外驟逝的布萊恩與愛女Gigi，遺體已在美國時間上周五下葬在加州的太平洋景觀墓園，當天遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也為兩人舉行了小型的追悼會，包括布萊恩的三名女兒和其一小部分親屬和朋友都到場緬懷。

在布萊恩的死亡證明書上，死因也被列上因為商用直升機的墜毀意外造成「鈍挫傷」，至於布萊恩的身份則為作家、製作人與運動員。

一名消息來源向媒體表示，凡妮莎希望透過這場私人的儀式，哀悼布萊恩與Gigi的離世，參加儀式的每個人都相當哀傷，因為仍難以接受已失去兩位美麗的靈魂。

至於布萊恩的公開追悼儀式，將於美國時間24日早上10時在史坦波中心舉行，洛杉磯市市長賈西迪（Eric Garcetti）日前曾表示，將會為布萊恩與這次意外的所有罹難者成立紀念館，「我們還沒有確切的日期，但我們每天都在與湖人隊和凡妮莎溝通。而我們想紀念的不僅是一位知名籃球員，還是一名父親、領袖、電影製作人和藝術家，這不僅僅關於他在球場的表現。」