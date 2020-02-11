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NBA／首返勇士主場 伊古達拉：就像回到家

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
伊古達拉由衷感謝所有人的支持，即便已經離開勇士，仍讓他感覺就像回家。 美聯社

日前交易到熱火隊的伊古達拉（Andre Iguodala），今日首返老東家勇士主場，受到前隊友湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）及球迷熱烈歡迎。伊古達拉由衷感謝所有人的支持，即便已經離開勇士，仍讓他感覺就像回家。

「我打從心裡感謝所有支持我們的人。」伊古達拉在開賽前向全場球迷致謝，「相信每次回來，都有如同回家感受。也希望我的好兄弟能盡快回到場上，祝福來年勇士隊全員歸隊，再拿下單季80勝，愛你們。」

效力勇士隊六季助隊拿下三座總冠軍，2015年榮膺總冠軍賽MVP，36歲的伊古達拉自去年6月後首返灣區，勇士隊賽前不僅播放影片向他致敬，前隊友湯普森也致詞，感謝伊古達拉過去為球隊所做的貢獻。

「勇士國度今晚迎接隊史最偉大的球員之一，我們叫他『瑞士刀』（Swiss Army knife）」，湯普森表示伊古達拉是他最愛的隊友之一，有他在讓他和柯瑞、格林、魯尼的工作變得輕鬆，「很高興你回來了。」

對於湯普森的致詞，伊古達拉也備感溫馨，特別是湯普森相較其他成員是較為寡言，「能讓湯普森致詞，是種無上的感覺，也完全打中我，感覺上我跟球隊核心的感情一直都在。」

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