NBA／打獨行俠特別順 爵士戈貝爾連兩戰命中率百分百

猶他爵士與達拉斯獨行俠今天在各有主力球員缺陣的情況下交手，前一場比賽剛絕殺對手的爵士，靠著波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、米歇爾（Donovan Mitchell）與克拉克森（Jordan Clarkson）聯手轟進71分領軍下，以123：119險勝獨行俠。

爵士在昨天出戰火箭靠著波格丹諾維奇的三分球絕殺對手，今天將火燙手感延續到與獨行俠之戰，雖然球隊主控柯利（Mike Conley）缺陣，但波格丹諾維奇與米歇爾仍舊在進攻端維持火燙手感，兩人上半場就分別有15分與14分進帳，加上從板凳殺出的克拉克森也拿下15分，領先獨行俠達到21分。

不過獨俠行在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，下半場也由小哈德威（Tim Hardaway Jr.）領軍追分，他在第三節開節後隨即命中兩顆三分球，加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也挺身而出連得四分，助隊打出一波13：6的小高潮，末節兩人再聯手出擊，一度帶領獨行俠追到僅剩下五分差距，不過獨行俠在倒數階段幾次關鍵出手都未能命中，終場就以四分差距敗下陣來。

爵士今天共計五人得分來到雙位數，其中克拉克森扮演板凳暴徒轟下全隊最高的25分，米歇爾與波格丹諾維奇分別拿下23分，至於中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）則有17分16籃板演出，且在近兩場出戰獨行俠的比賽中，他合計出手15次全都命中。

至於獨行俠小哈德威則是拿下全場最高的33分，波爾辛吉斯也有28分進帳，在唐西奇缺席的近七場比賽中，獨行俠目前已吞下四敗，而他預計在獨行俠明星賽前的最後一場比賽回歸。