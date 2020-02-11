NBA／暴龍擊退灰狼奪15連勝 羅素轉隊首秀22分

在交易大限後呈現全新面貌的明尼蘇達灰狼，今天迎來球隊新任主控羅素（D'Angelo Russell）轉隊後的首次出賽，他拿下全隊次高的22分外帶5助攻，但對手多倫多暴龍的先發五人有四人得分超過20分，仍以137：126擊敗灰狼，收下15連勝。

灰狼在今年交易大限前徹底換血，共計引進七名新成員加入，其中又以與勇士交易回的羅素最受關注，在首場與快艇之戰缺席的情況下，羅素在今天與暴龍之戰才首度迎來新東家處女秀，且賽前傳出他與球隊一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）分別買下下一場主場出戰黃蜂的各1000張門票免費贈送，向灰狼球迷拜碼頭。

而首度代表新東家出賽的羅素也展現不俗的得分能力，全場出手12次命中七球，其中包括三分球五投四中，上半場他就拿下全隊最高的16分，幫助灰狼取得一分領先。

首度代表新東家出賽的羅素(左)展現不俗的得分能力，此戰攻下22分。 美聯社

不過下半場暴龍先發球員火力全開，尤其是球隊新任一哥席亞康（Pascal Siakam）在後兩節合計拿下19分，加上阿努諾比（OG Anunoby）也挺身而出加入搶分行列，助暴龍在第三節打完逆轉戰局，最終更在先發五人四人得分超過20分下，以11分差距收下15連勝。

暴龍以席亞康的34分表現最佳，光是第四節就拿下14分，與攻下個人生涯新高25分的阿努諾比，是暴龍延續連勝之旅的兩大功臣，至於灰狼雖然輸球，但包括羅素在內的幾名新血也都有不錯貢獻，其中畢斯利（Malik Beasley）與厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）連續兩場都有雙位數得分。