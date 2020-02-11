NBA／詹皇領銜美國隊大名單 籃協主席：他們都想打

為了備戰今年東京奧運會，美國男籃在今天宣布44人大名單，其中具有兩屆奧運奪金經驗的詹姆斯（LeBron James），在缺席上屆里約奧運會後可望生涯第四度入選，不過對於去年世界盃男籃賽在集訓階段爆發球星退賽潮，美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）對於這次大名單則是信心滿滿，並認為入列的球星肯定都想代表國家出賽。

去年在中國大陸舉行的世界盃男籃賽，美國隊不少球星在籃協徵召以及集訓階段選擇退出，導致組成號稱史上星光最黯淡的「夢幻隊」，而最終美國隊也僅以第七名的成績作收，在賽後引發美國籃壇一陣檢討聲浪，不少球星更直接表態將會出征今年東京奧運會，助美國隊重新找回世界籃球霸主榮光。

在今天美國籃協公布的大名單中，也確實都是聯盟中的一時之選，包括三度參賽兩度奪金的詹姆斯，連續兩屆參賽都抱回金牌的杜蘭特（Kevin Durant），以及早早就表態想打東京奧運的勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與湯普森（Klay Thompson）都在名單之中。

另外，在去年世界盃對美國隊不離不棄的主力球員們也都入列，包括泰托姆（Jayson Tatum）、華克（Kemba Walker）、米契爾（Donovan Mitchell）、巴恩斯（Harrison Barnes）。

對於這次的44人大名單幾乎囊括了過去幾年美國隊國際賽重要功臣，共有19人過去合計為美國隊贏得31面世界盃或奧運會金牌，柯蘭吉洛說：「我認為這是很公平的決定，入選的都是菁英球員，讓我們有一份很有深度的名單，而且好消息是，他們都非常想打這次的比賽。」

美國隊預計在六月公布最後12人名單，並在七月展開集訓，也代表著打進總冠軍賽的球員如果最終入選，可能僅有短短兩周的休息時間，柯蘭吉洛說：「我們之所以會列出如此龐大的名單，就是要避免眾多的變數，直到六月前可能會發生什麼，我們無法預測，不過最終我們選出的12人，肯定會是最完整的。」