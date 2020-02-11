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NBA／落選美國隊大名單 楊恩：不傷心是騙人的

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
美國男籃今天公布東京奧運首批44人大名單，不過亞特蘭大老鷹楊恩卻意外落榜，讓他直言說不傷心，肯定是騙人的。 美聯社

美國男籃今天公布東京奧運首批44人大名單，聯盟一線球星包括詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）與柯瑞（Stephen Curry）等人都入列，不過亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）卻意外落榜，讓他直言說不傷心，肯定是騙人的。

身為老鷹極力栽培的當家球星，楊恩在生涯第二個職業賽季就繳出平均29.7分9.1助攻與1.2抄截的聯盟一線球星數據，甚至在日前首度獲得明星賽先發球員肯定，毫無疑問已是聯盟新世代球星的代表人物之一。

不過在今天美國男籃公布的44人名單中，楊恩的名字卻意外未列入其中，讓他直言確實受到打擊，「如果說我沒有受到打擊或是感到傷心，那都是在騙人的，我真的很想要在國家隊中打球。」

今年美國隊同樣由馬刺主帥波波維奇（Greg Popovich）領軍，而老鷹主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）也是教練團成員之一，對於子弟兵未能獲選，他則坦言，大名單中更看重的是球員的國際賽經驗，「他才首度當選全明星，但我們現在討論的是奧運經驗的球員，而且國際籃球有很多不同之處的，並不是你表現夠出色，就能進入這份大名單之中。」

事實上美國隊的這份大名單中除了考量球員國際賽經驗外，在去年世界盃美國男籃集訓階段爆發的球星退訓潮也確實造成影響，當時美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）曾表示，會以最終代表美國隊出征的球員為優先考量，也會記得誰選擇離開。

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