NBA／否認拒為灰熊效力 伊古達拉：媒體影響年輕球員

2015年總冠軍賽MVP伊古達拉（Andre Iguodala），日前透過交易轉戰邁阿密熱火，並進行個人在本賽季首場賽事，談到過去一段時間在曼非斯灰熊，一度遭媒體報導拒絕向球隊報到，引發他與灰熊年輕球員的誤會，今天伊古達拉鄭重否認此傳聞。

伊古達拉在上賽季季後遭到勇士交易至灰熊後，與球團達成在家自主訓練並等待交易時機的共識，不過當時卻遭到媒體報導是伊古達拉拒絕向正在重建中的灰熊報到，導致包括莫蘭特（Ja Morant）、布魯克斯（Dillon Brooks）等年輕球員，一度公開對他吐嘲。

在轉戰熱火後，伊古達拉首度談及在灰熊的那段日子，並強調當從未表態不想為灰熊效力，「當我被送到灰熊時，有人對我說『嘿，我知道你現在的處境，而且現在對你來說可能不是個理想狀態。』但這都不是我自己說出口的，我從未與人說過『我不想待在這個地方，所以我不會向球隊報到』，這種事情也永遠不會發生。」

對於遲遲未代表灰熊出賽，伊古達拉則表示，聯盟有一套屬於他們的運作方式，自己要做的就是保護好自己，「當敘述的方式不同時，就會有種種不同的結果，在政治上也是如此，每個人都努力使自己看上去正處在某種立場當中。」

對於遭到灰熊年輕球員公開吐槽，伊古達拉表示，能理解現今年輕球員受到媒體影響，才會有這樣的誤解發生，「我能理解他們這一代的球員，現在媒體環境很複雜，各種聲音都有，這對年輕人產生巨大的影響。」

今天伊古達拉也將首度跟隨熱火回到老東家勇士主場，前隊友格林（Draymond Green）就開玩笑表示：「如果有機會，我會給他一個二級惡意犯規，以後我就能拿這件事向他說嘴。」