老鷹重建打底有成 邁向成功還缺什麼？

從現在開始，老鷹或許是一支值得關注「未來球隊」。老鷹擁有29分+9助攻的控衛楊恩，是西區明星隊先發，20分+10籃板的大前鋒柯林斯，是來全能大個子典型，兩個年輕人已經打出聯盟球星表現。另外還有3成9三分球命中率場均近13分射手赫爾特，還有兩名身高、天賦、運動能力出色小前鋒杭特、雷迪許。這五名菜鳥都在23歲以下。

經過交易老鷹有三名合格中鋒卡培拉、戴德蒙、瓊斯，卡培拉能防守、籃板好、擅打擋拆，戴德蒙有經驗、防守苦工一流，瓊斯年輕有拚勁和運動能力，卡佩拉、瓊斯都不到25歲。32歲替補控球提格，經驗老到場均也有12分、6助攻水平。

一支重建球隊組成元素控球、射手、長人、鋒線、籃板，老鷹全都具備。一支爭冠球隊配備，老鷹還缺時間和一個球星。

從帳面天賦和理論看，老鷹幾乎已經完成重建，接下來就是教練整合、出牌能力，球星帶隊能力，以及最重要的時間+耐心，給他們2-3年足夠時間和經驗累積，在贏球和輸敗中學習，最終完成爭冠拼圖還要加一點運氣和一名關鍵球星。這樣的過程很漫長，少不了運氣和砸錢，老鷹過去三年重建，運氣不錯倒是真的。

NBA三年級柯林斯表現超乎預期，只要不再走偏違反禁藥規定，柯林斯會是這支球隊三大核心之一。NBA第二年就能打出20分、10籃板數據，柯林斯成熟度和技術都是未來球星。柯林斯擋拆、二波進攻、快攻都很有一套，他需學會更穩定的投籃和防守。

NBA二年級楊恩射程、無私、追求勝利的信念的決心令人刮目，他的投籃會更穩定，傳球和處理球技巧會更成熟，楊恩接下來要學會的就是「帶隊」，如何釋放自己同時，也要成就隊友，幫助球隊取得成功，楊恩還需要一些時間，但老鷹有本錢等他2-3年。

老鷹控衛楊恩(右)與前鋒柯林斯(左)都已經有相當優異的球技，具有成為球星的潛力。 美聯社

赫爾特有201公分和被低估控球能力，以一名外線射手和NBA二年級來看，赫爾特的持球、投籃、身高都讓人期待，3成9的三分球命中率相當漂亮。

三名中鋒是太擁擠，但用個兩年再進行篩選、留用，老鷹有很足夠本錢。老鷹還需要一名合格小前鋒，樂透新秀前鋒杭特、雷迪許年輕又嫩，他們需要時間修練。因此32歲後衛提格和31歲中鋒戴德蒙在這支非常年輕球隊裡就顯得更加重要。

老鷹近來在交易中換來卡佩拉(右)和戴德蒙(中)，加上原有的瓊斯(左)，禁區戰力更為提升，都可以開餅店了！ 美聯社

選秀除了基本眼光和球探報告，更重要的是「運氣+耐心」，柯林斯和楊恩都是老鷹在新人選秀會傑作，兩個年輕人都可以做為球隊核心骨幹，接下來就要看赫爾特和杭特能不能再綻放特殊光芒。

最後要完成重建、爭冠拼圖的工程師是教練，43歲皮爾斯過去12年在騎士、勇士、灰熊、76人四隊擔任助理教練，2018年5月執掌老鷹符，第一季29勝53敗，今年第二季15勝，戰績並不出色也不理想。接下來皮爾斯需要帶領年輕人打出上升趨勢和具有說服力戰績，各方面表現都不能太平凡。

老鷹總管席列克把料都備齊了，現在就看總教練皮爾斯在沒有戰績壓力的情況下如何燉出好菜。 美聯社

過去12年NBA有兩支重建球隊，可以做為老鷹借鏡。

第一支是雷霆，雷霆在2007-2009年選秀選得比老鷹更漂亮，杜蘭特、衛斯特布魯克、哈登、伊巴卡四名聯盟球星都是這三年選中新人。雷霆完成漂亮重建，但一直沒能奪冠，運氣和總教練是兩個關鍵。

雷霆過去在重建過程中，選進伊巴卡、衛斯特布魯克、哈登、杜蘭特(左起)等四位超級好手，未能奪冠實在相當可惜。 美聯社資料照片

第二支是塞爾蒂克，塞爾蒂克在2014-2017年同樣選進多名出色新秀，史馬特、布朗、泰托姆，2013年大膽啟用大學教練史蒂文斯，重建第二年就重返季後賽，第四年2017年例行賽拿下東區第一，史蒂文斯被視為聯盟新生代教練「波波維奇」。

老鷹走在雷霆和塞爾蒂克相同重建路上，教練和耐心、運氣缺一不可。