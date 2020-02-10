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HBL／汪哲宇特訓收成效 南湖開胡

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
南湖隊長汪哲宇三分球6投5中攻下全場最高21分。記者季相儒／攝影

HBL男甲級預賽表現亮眼的南湖高中隊長汪哲宇，上階段高雄複賽遇低潮，但經教練王顥宇8強賽前「特訓」，昨天首戰先飆個人HBL新高31分，今天再有三分球6投5中的21分演出，率隊以82：62大勝高苑工商，108學年男甲8強勝場數也開張。

王顥宇透露，8強前幾個高三球員都有接受額外訓練，球隊日常操課結束後再留下來加強，「這階段他就有展現出企圖心，他協調性、投籃手感都好，希望他可以更好，有機會可以（大學）繼續打下去。」

193公分的汪哲宇出自JHBL乙級北市介壽國中，預賽3戰他場均有21分貢獻，和同是高三的江均成為南湖雙箭頭，但高雄複賽連同外卡6戰，他場均下降到11.6分，最後的外卡賽還領到畢業證書，不過昨天碰泰山高中繳出新高31分，今天也延續火熱手感。

「教練有說，大家都把焦點放在江均，你要跳出來。」汪哲宇提到，早從高一就有意識到，大學若要繼續籃球路就要加強外線，這3年也有持續加強，今天表現讓他含蓄笑說：「有算及格。」

今天三分球4投2中的江均也貢獻17分，另外抓下13籃板，108學年第8度繳出「雙10」，加上臧駿15分挹注，取得和高苑交手連勝。

江均提到，教頭王顥宇考上台北專任教練，已到大安國中報到，之後雖仍會一周5天到南湖帶隊，但仍想和隊友、教練一起打進最後4強，為最後一年HBL留最好回憶。

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