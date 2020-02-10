NBA／不是對的時機 柯里森打消本季復出念頭
去年6月無預警宣布退役，後衛柯里森（Darren Collison）先前傳出有可能在明星賽後復出，但今日傳出打消本季復出念頭，原先鎖定延攬柯里森的洛城雙雄湖人隊、快艇隊可能得要失望了。
柯里森上季效力溜馬隊場均11分、6助攻，三分球命中率達四成七，他原本計畫在2、3月復出，吸引爭冠強隊湖人、快艇隊注意，甚至日前還現身史戴普球場觀賞湖人比賽。
但《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今日指出，柯里森已經打消重返NBA念頭，且已告知兩隊「此時並非對的復出時機」。
32歲的柯里森去年接受訪問時曾指出，宗教信仰是他一大退役原因，「我仍熱愛籃球，但有比籃球更重要的事，就是我的家人和信仰。我是耶和華的見證人，信仰對我而言就是一切。」
柯里森也表示，他樂於擔任義工以及參與國際傳教工作，「我從中獲得的喜樂是無法比擬的。」
在柯里森本季不打情況下，湖人隊目前傳出有意與「麻」煩人物威特斯（Dion Waiters）會談，他先前禁賽期滿後又誤食大麻成分食品，遭熱火交易至灰熊，昨日被灰熊釋出，不過他的經紀人保羅（Rich Paul）與詹姆斯、戴維斯相同，加盟湖人也不無可能。
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