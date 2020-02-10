NBA／波格丹諾維奇飆絕殺球 丹東尼：脫帽致敬

爵士隊今日藉著波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的三分絕殺球，114：113氣走火箭，火箭主帥丹東尼（Mike DAntoni）對於波格丹諾維奇在包夾仍能出手投進俯首稱臣，直呼是了不起的一擊，向他致敬。

火箭隊塔克（P.J. Tucker）終場前1.6秒飆進三分彈，率隊取得兩分領先，但暫停過後爵士隊成功執行戰術，波格丹諾維奇從禁區往弧頂接應，在塔克與哈登的協防下，仍投進致勝三分球絕殺火箭。

「他們執行了了不起的一擊。」丹東尼表示，當時已兩有名火箭隊球員貼身防守波格丹諾維奇，貼身到他甚至害怕會對波格丹諾維奇犯規，「對那一擊脫帽致敬。」眼看著對手飆進三分的塔克則說：「他一出手我就知道會進。」

談到致勝球，波格丹諾維奇表示，戰術就是交由他來投三分球，感謝球隊在他上半場手感不佳情況下仍予以信任，「我只知道有兩個人守我，第一時間我以為他們會蓋火鍋，或者犯規，但我出手後就看到球破網。」

主帥史奈德（Quin Snyder）不斷為波格丹諾維奇注入信心，「讓他打就對了，他是個好勝者，我也告訴他繼續拚，他也知道我有多信任他。」