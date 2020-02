NBA／爵士波格丹諾維奇三分球絕殺 火箭天堂掉入地獄

火箭隊今天在主場迎戰爵士隊,體驗到何謂天堂掉入地獄。倒數前1.6秒還在慶祝塔克(P.J. Tucker)三分彈幫助火箭隊勝券在握,孰料爵士隊波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)最後一擊飆進三分球,爵士114:113絕殺火箭,五連敗後笑納二連勝。

爵士隊倒數15秒由米契爾(Donovan Mitchell)兩罰俱中,率隊超前1分,但塔克1.6秒外線冷箭,火箭隊兩分反超。暫停過後,波格丹諾維自底線往弧頂接應,在火箭兩人包夾下仍飆進絕殺三分,驚滔駭浪中幫助爵士隊拿下比賽,徒留塔克不可置信地坐在場上。

康利(Mike Conley)稱讚波格丹諾維奇的表現,「全隊都對他深信不疑,將球交給他讓他執行最後一擊,總能在關鍵時挺身。」

This game winner from Bojan Bogdanovic was unreal! How did he get that to drop😳pic.twitter.com/3ysmUf8uzL