NBA／爵士波格丹諾維奇三分球絕殺 火箭天堂掉入地獄

火箭隊今天在主場迎戰爵士隊，體驗到何謂天堂掉入地獄。倒數前1.6秒還在慶祝塔克（P.J. Tucker）三分彈幫助火箭隊勝券在握，孰料爵士隊波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）最後一擊飆進三分球，爵士114：113絕殺火箭，五連敗後笑納二連勝。

爵士隊倒數15秒由米契爾（Donovan Mitchell）兩罰俱中，率隊超前1分，但塔克1.6秒外線冷箭，火箭隊兩分反超。暫停過後，波格丹諾維自底線往弧頂接應，在火箭兩人包夾下仍飆進絕殺三分，驚滔駭浪中幫助爵士隊拿下比賽，徒留塔克不可置信地坐在場上。

康利（Mike Conley）稱讚波格丹諾維奇的表現，「全隊都對他深信不疑，將球交給他讓他執行最後一擊，總能在關鍵時挺身。」

This game winner from Bojan Bogdanovic was unreal! How did he get that to drop😳pic.twitter.com/3ysmUf8uzL — Ballislife.com (@Ballislife) February 10, 2020

火箭隊今日迎回前役休兵的衛斯特布魯克（(Russell Westbrook），前三節在他與哈登（James Harden）雙MVP領銜下，幫助火箭取得領先，衛少全場攻下39分，哈登繳「大三元」28分、10籃板、10助攻數據，無奈最終與勝利擦肩。

波格丹諾維此役僅投進兩記三分球，都是在關鍵第四節，他攻下8分、4助攻，爵士隊得分最高是板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson ）30分，米契爾24分，康利也有20分、6助攻、5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）繳「雙十」12分、15籃板。