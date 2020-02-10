NBA／華克、泰托姆合攻53分 綠衫軍退雷霆7連勝

兩支近10戰奪9勝之師交手，上半場落後9分的塞爾蒂克，易籃後泰托姆（Jayson Tatum）接管戰局，華克（Kemba Walker）第四節再挺身，兩人合攻下53分，終場112：111險勝雷霆隊，笑納七連勝。

綠衫軍近期陷入傷兵潮，但球隊在泰托姆領銜下續寫連勝，陣中長人康特（Enes Kanter）就表示，「我們擁有奪冠的所有要件，就只剩上場證明自己。」

在前役迎回華克後，今日海瓦德（Gordon Hayward）也歸隊，讓綠衫軍進攻段如虎添翼。泰托姆今日次節甦醒，連拿7分幫助球隊超前，雷霆隊回敬15：2攻勢超前，上半場取得9分領先。

易籃後泰托姆攜手海瓦德展開反擊，泰托姆單節攻下12分，布朗（Jaylen Brown）挹注8分率隊扳平。決勝節倒數2分鐘，華克關鍵時刻連兩記三分球，幫助綠衫軍擴大到8分領先。

終場前46秒施羅德（Dennis Schroder）飆外線冷箭，但5.8秒史馬特（(Marcus Smart）抄截得手，讓華克站上罰球線，終場前0.3秒保羅（Chris Paul ）三分球命中為時已晚，塞爾蒂克1分氣走雷霆。

綠衫軍此役飆進16記三分球，命中率達四成四，且籃板球53顆勝過雷霆的44顆。華克攻下全隊最佳27分、4籃板，泰托姆26分、11籃板，布朗挹注17分，海瓦德也有「雙十」13分、10籃板。雷霆隊蓋里納利（Danilo Gallinari）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）各繳24分，保羅、施羅德皆22分。