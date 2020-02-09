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NBA／三月初復出？柯瑞：本就是自己的目標
金州勇士隊「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）本季因傷至今高掛免戰牌，今天球隊在主場迎戰湖人隊時，球隊在第四節比賽中還替湯普森慶祝30歲生日，同樣到場的柯瑞也談到自身傷勢，他表示自己計畫在三月的第一周就能復出。
勇士在上季季後賽接連遭遇重大傷病挑戰，在杜蘭特（Kevin Durant）阿基里斯腱斷裂後，湯普森也弄傷左膝，造成十字韌帶撕裂，本季提前報銷，而勇士這波傷病潮也蔓延到柯瑞身上，本季他在第四場比賽就遭遇左手骨折，也進入傷兵名單。
之前勇士更新柯瑞傷勢，表示他的手傷恢復良好，希望他能在三月某一時間歸隊，而柯瑞今天也談到自己的復出時間表，表示在三月初復出是計畫內的事情。
「雖然傷勢很嚴重，但這一直都是我的復出時間表。」柯瑞說道，「自從手術後，這就是我的計畫，但我不會著急，我希望三月的第一周就能回到場上，幫助隊友強力終結這個賽季。」
之前外媒推測，若一切順利，柯瑞最快能在3月1日客場對戰太陽隊的比賽復出，而他若是在3月復出，也將還有至少20場以上的比賽可以打；而本季勇士在陣容變化大的情況下只打出12勝41負，戰績在全聯盟敬陪末座。
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