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NBA／羅素、維金斯互換東家 格林認為是雙贏

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
維金斯(中)穿上勇士球衣首戰。 路透

羅素（D'Angelo Russell）、維金斯（Andrew Wiggins）日前互換東家，羅素轉戰灰狼，維金斯則將披勇士戰袍。勇士隊格林（Draymond Green）坦言，這是是雙贏的交易，羅素到灰狼會有更多發揮空間，成為當家主控。

昨日勇士主帥柯爾（Steve Kerr）坦言維金斯比羅素更適合勇士隊，並提到羅素的打法需要長時間控球，未來柯瑞、湯普森歸隊後，功能性發揮有限，相較之下維金斯的機動性、外線較符合團隊需求。

格林對此也持相同看法，他近日上《ESPN》節目The Jump表示，這項交易可以說是皆大歡喜，「羅素到灰狼隊，可以成為球隊主控，這是他應得的。」

至於維金斯的加入，格林也相當期待，「他有三分球，擁有機動性，得分能力也無庸置疑，我想他能夠幫助我們希望重建的。」

羅素今日對快艇隊因傷並未出賽，對勇士一役也將缺席，預計最快要等到對籃網才會歸隊。但他今日現身標靶中心（Target Center）賽前上場致詞灰狼球迷。

「這是我的榮幸」，羅素感謝灰狼球迷從他到的第一天就展現對他的愛，「你們第一天就對我展開雙臂。全隊上下也都很興奮，我們還有很長的路要走，也需要你們的支持，繼續下去吧。」

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