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NBA／小柯瑞返鄉轟26分 獨行俠退黃蜂

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
小柯瑞助隊打敗黃蜂。 美聯社

「歐陸雙俠」唐西奇（Luka Doncic）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）9日雙雙缺陣，不過獨行俠隊小柯瑞（Seth Curry）此役回到故鄉夏洛特大放異彩，替補攻下全隊最佳26分含六記三分球，獨行俠終場116：100擊敗黃蜂，中止二連敗。

獨行俠主控唐西奇連續缺陣第六場，陣中長人波爾辛吉斯與巫師一役鼻樑受傷，前役帶傷上陣但效率不佳，今日「背靠背」休兵，這也是波爾辛吉斯本季第12場因傷缺陣。唐西奇何時歸隊，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）表示不會過度急躁，會待唐西奇百分百痊癒再讓他出賽。

獨行俠開賽就在考利史坦（Willie Cauley-Stein）、布朗森（Jalen Brunson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）協力下打出16：2攻勢，首節就取得31：10領先。

黃蜂隊次節才中止得分荒，但易籃後獨行俠芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、小哈德威、李（Courtney Lee）以及小柯瑞外線持續開砲，持續擴大比分差。

小柯瑞此役展現得分企圖心，前10投都命中，包括上半場7投7中攻下18分。主帥卡萊爾說：「他非常不可思議。有些人回家打球就會有特別的事發生，他整場手感火燙，令人賞心悅目。」

柯瑞此役也完成本季第100記三分球，且三分球命中率來到四成三五，超越哥哥柯瑞，居現役球員三分球命中率最佳。他說：「當你進入絕佳狀態，就很難用言語形容。光是能在這座城市出賽就是十分特別的感受，你希望能打得出色，獻上精采的秀。」

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