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NBA／誤判葬送贏球契機 安東尼：輸也要輸得公平

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
安東尼(左)。 路透

拓荒者隊昨日對爵士隊，里拉德（Damian Lillard）終場前13秒上籃追平分遭沒收，最終拓荒者3分差飲恨。「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也對裁判判決感到失望，表示寧願輸得公平，也不要因誤判吞敗。

里拉德昨日倒數13秒切入上籃，球先碰籃板才被爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）封阻，但裁判並未判定妨礙中藍，反倒讓比賽繼續，追平分被沒收的里拉德，賽後怒不可抑，痛斥這讓拓荒者少了一場勝利。

安東尼賽後也顯得無奈，嘆道所有人都知道這是誤判，「我們大家都看到了，事實非常明顯。這是一個糟糕的沒有響哨判決，令人沮喪，因為你沒辦法重來了。」

拓荒者落敗後戰績24勝29負，距離西區第八灰熊擴大到2.5場勝差。安東尼表示，無法接受這種輸球方式，「我寧願輸得公正。」安東尼也指出裁判應該受到懲處，「我相信他們會獲得應有的判決。」

事後執法裁判蒂文（Josh Tiven）也坦承缺失，表示賽後看了回放，的確漏判，應該吹干擾球，無奈已於事無補。安東尼說：「我們能做的恐怕還是接受這場輸球，回波特蘭繼續拚戰。」

安東尼 拓荒者 里拉德
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