NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿力克魔術4連勝

聯盟戰績最佳的公鹿隊，今日作客奧蘭多魔術隊，在公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳19分、18籃板、9助攻「準大三元」表現，洛培茲（Brook Lopez）攻下全隊最高23分、6籃板，終場112：95擊敗魔術，近14場拿下13勝。

安戴托昆波前役對76人隊轟下36分，連續五戰至少拿到30分、15籃板、5助攻，成為張伯倫（Wilt Chamberlain）後第一人，且是他本季第11度完成此數據，儘管今日對魔術無緣續寫紀錄，但公鹿隊仍藉著團隊戰力勝出。

對於公鹿隊交易大限前沒有動作，安戴托昆波表示，他不認為球隊需要有任何動作，「因為我們已經是聯盟最強球隊，擁有聯盟最佳戰績。我們現有陣容的化學效應已經非常棒，很開心我們維持原樣。」

公鹿隊此役先發五人得分上雙，洛培茲23分含三分球5投5中，米道頓（Khris Middleton）21分、13籃板，布萊德索（Eric Bledsoe）挹注18分，幫助球隊第三節一度取得27分領先。

魔術隊第四節將差距縮小到個位數分差，但洛培茲隨後飆進外線冷箭，米道頓再跳投命中，將領先擴大雙位數，終場公鹿隊112：95退魔術。公鹿隊獲勝後也將戰績推進到45勝7負，有望挑戰單季例行賽70勝。

魔術隊佛西維奇（Nikola Vucevic）攻下全隊最佳21分、14籃板，洛斯（Terrence Ross）20分。