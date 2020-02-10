NBA／今日戰績表 塞爾蒂克三人達雙十客場氣走雷霆

交易截止大限圓滿落幕，各隊補強腳步依舊沒有停下，隨之而來的買斷市場勢必又會是列強競逐舞台，截至目前為止也有不少仍具戰力的球員離開舊東家，準備帶槍投靠季後賽勁旅。 像是遭黃蜂買斷的威廉斯（Marv

2020-02-10 09:44