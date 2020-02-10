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NBA／今日戰績表 塞爾蒂克三人達雙十客場氣走雷霆
NBA今日戰績表
塞爾蒂克 112:111 雷霆
尼克 135:140(2OT) 老鷹
公牛 111:118 76人
灰熊 106:99 巫師
快艇 133:92 騎士
熱火 109:115 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 黃蜂 vs. 活塞
08:00 籃網 vs. 溜馬
08:00 老鷹 vs. 魔術
08:30 灰狼 vs. 暴龍
09:00 國王 vs. 公鹿
09:30 爵士 vs. 獨行俠
10:00 馬刺 vs. 金塊
11:30 熱火 vs. 勇士
11:30 太陽 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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