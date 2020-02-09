NBA／轉戰邁阿密興奮 伊古達拉：延續生涯完美地點

大半球季在灰熊隊一戰未打，36歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）總算對邁阿密熱火喊出「我願意」，他表示熱火隊是完美的安排，讓他重新展開生涯，自己非常興奮，也期待與年輕、渴望勝利的團隊攜手作戰。

伊古達拉去年夏天被勇士隊交易至灰熊，但從季前訓練營起就與球團陷入僵局，除了只給球團走人或休兵兩種選擇，還對交易對象有意見，也引起灰熊球員不滿，如今伊古達拉與熱火簽下兩年3000萬美元的續約合約，一切塵埃落定。

伊古達拉透露，過去效力勇士隊時期，一舉一動都備受關注，令人精疲力竭，被交易雖然有機會讓他喘口氣，卻也讓他捫心自問「哪裡適合我？」

但伊古達拉形容，這一切是塞翁失馬焉知非福，「這是個完美的地點，我有機會做有別以往的事，不再只是防守或傳球，或待在底線。」伊古達拉非常期待和巴特勒（Jimmy Butler）合作，以及11日迎戰老東家勇士一役，不過他透露，他一直都有與勇士隊隊友保持聯繫。

至於先前傳聞伊古達拉下季將回到勇士隊，小AI也略知一二，坦言自己都有在關注，但消息是空穴來風，「我真的不知道這從何而來，非常有趣，從湖人、快艇，到哪裡都不去，而後又出現勇士隊，總之傳聞就是不脛而走。但很多時候對的機會總是會出其不意。」

10日迎戰拓荒者有沒有機會披熱火戰袍首秀，小AI表示身體狀態維持不錯，能否出賽要視9日與球隊訓練結果而定，「我有一段時間沒比賽了，但會很順利的。」