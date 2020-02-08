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NBA／今日戰績表 里拉德飆42分拓荒者仍不敵爵士

聯合新聞網 / 整理
里拉德又飆出42分，惜仍敵不過眾志成城總計6人得分達雙位數的爵士，成為爵士中止5連敗幫手。 美聯社

NBA今日戰績表

灰熊 107:119 76人

獨行俠 118:119 巫師

老鷹 107:112 塞爾蒂克

暴龍 115:106 溜馬

活塞 101:108 雷霆

火箭 91:127 太陽

熱火 97:105 國王

拓荒者 114:117 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 公鹿 vs. 魔術

08:00 尼克 vs. 活塞

08:00 獨行俠 vs. 黃蜂 (緯來體育台)

08:30 鵜鶘 vs. 溜馬

08:30 籃網 vs. 暴龍

09:00 快艇 vs. 灰狼

09:30 湖人 vs. 勇士 (愛爾達體育1台、緯來體育台D-Live)

10:00 金塊 vs. 太陽

11:00 馬刺 vs. 國王

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