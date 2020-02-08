NBA／今日戰績表 里拉德飆42分拓荒者仍不敵爵士
NBA今日戰績表
灰熊 107:119 76人
獨行俠 118:119 巫師
老鷹 107:112 塞爾蒂克
暴龍 115:106 溜馬
活塞 101:108 雷霆
熱火 97:105 國王
拓荒者 114:117 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
06:00 公鹿 vs. 魔術
08:00 尼克 vs. 活塞
08:00 獨行俠 vs. 黃蜂 (緯來體育台)
08:30 鵜鶘 vs. 溜馬
08:30 籃網 vs. 暴龍
09:00 快艇 vs. 灰狼
09:30 湖人 vs. 勇士 (愛爾達體育1台、緯來體育台D-Live)
10:00 金塊 vs. 太陽
11:00 馬刺 vs. 國王
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