NBA／今日戰績表 里拉德飆42分拓荒者仍不敵爵士

眾所期待的新科狀元郎威廉森（Zion Williamson），在經歷了整整三個月的評估後，總算於1月中鵜鶘對上馬刺的比賽中登場，這場屬於威廉斯的夜晚也並未讓人失望，他在最終繳出22分7籃板3助攻的好成

2020-02-08 07:00