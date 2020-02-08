NBA／柯爾克瑪茲轟34分 76人痛宰灰熊止4連敗

客場四連敗的76人隊，今日拿灰熊隊祭旗。22歲土耳其柯爾克瑪茲後衛（Furkan Korkmaz）此役三分球投9中7，攻下生涯新高34分，主控西蒙斯（Ben Simmons）挹注22分、10助攻，終場119：107擊敗灰熊止敗。

76人隊賽前接連敗給老鷹、塞爾蒂克、熱火和公鹿隊，且場均失分達123分，四連敗也讓客場戰績來到9勝19負，一度讓西蒙斯痛批球隊打得太軟弱，他今日總算滿意，「我們需要這一勝。」

柯爾克瑪茲此役17投13中，他坦言連敗讓球隊深陷低潮，「這是很艱難的一周，每個人今天都帶著精神奮戰，大家互相扶持，全員都有傑出表現。」

柯爾克瑪茲上半場投9中8含三分球5投4中，幫助76人隊半場取得14分領先，即便安比德（Joel Embiid）因頸部僵硬，只打了上半場就休兵，76人隊仍穩住陣腳，第三節更擴大到25分差。

安比德此役出賽16分鐘繳「雙十」10分、10籃板表現，幫助76人隊在主場寫下23勝2負。

灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）攻下全隊最佳15分、6助攻，這僅是灰狼隊近9戰第三敗，主帥簡金斯（Taylor Jenkins）說：「76人隊執行面展現高水準，並貫徹他們的決心。」