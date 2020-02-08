NBA／比爾倒數0.2秒上籃 巫師絕殺獨行俠

明星賽遺珠比爾（Bradley Beal）今天對獨行俠證明實力，此役攻下29分、8助攻、5籃板，包括終場前0.2秒空手切入絕殺球，終場119：118氣走獨行俠，送給獨行俠近五場第三敗。

巫師與獨行俠前三節打得難分難捨，第四節戰況更進入白熱化。獨行俠倒數1分49秒取得5分領先，史密斯（Ish Smith）先回敬三分球，伯坦斯兩罰兩中扳平戰局，但小哈德威（Tim Hardaway Jr. ）終場前1.8秒兩罰一中拿下超前分，巫師隊最後一擊交給比爾執行，巫師隊交叉護擋後，幫助比爾獲得空手切機會，0.2秒上籃擺進致勝球。

比爾賽後開心抱著1歲愛子接受採訪，他歸功教練戰術，「戰術照著我們的想法走，讓我跟球距離縮短，對手的換防，加上隊友的精準傳球，讓我們的戰術奏效，幸好我沒有搞砸。感謝隊友、教練對我的信任，這是場很棒的勝利。」

此役巫師隊飆進19記三分球繳高命中率，伯坦斯（Davis Bertans）就包辦轟5記三分球，貢獻20分。傷癒歸隊菜鳥八村壘（Rui Hachimura）此役防守獨行俠中鋒波爾辛吉斯頗有建樹，讓波爾辛吉斯背負四次犯規，出賽21分鐘攻下11分，他個人挹注17分、6籃板。

獨行俠主控唐西奇（Luka Doncic）因腳踝傷勢連續第五戰缺陣，前役傷及鼻樑的長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），此役未戴面具上陣，但巫師菜鳥八村壘盯防，讓波爾辛吉斯背負四次犯規，出賽21分鐘攻下11分，八村壘個人挹注17分、6籃板。