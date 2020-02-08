NBA／湖人是奪冠熱門 莫雷：但火箭能擊敗湖人

昨日以「死亡五小」陣容擊敗洛杉磯湖人隊，火箭總裁莫雷（Daryl Morey ）表示，湖人隊被稱作奪冠熱門名副其實，但火箭隊也列在有望爭冠的球隊排行第三位，且深信火箭隊是最能阻止湖人封王之師。

火箭隊昨日將先發中鋒卡佩拉（Clint Capela）交易送走，自灰狼獲得的貝爾（Jordan Bell）也送到灰熊，獲得柯文頓（Robert Covington）和二輪選秀權。

「我們對於擊敗湖人感到很自在。」莫雷深信哈登（James Harden）、塔克（ P.J. Tucker）、葛登（Eric Gordon）、小瑞佛斯（Austin Rivers）、豪斯（Danuel House Jr.）以及柯文頓的三分能力，足以彌補火箭隊的高度劣勢。

莫雷指出，贏得總冠軍的關鍵就是球星，而火箭隊就是哈登與衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並讓球隊圍繞著他們來打造，「主帥丹東尼（Mike DAntoni）的執教取向無疑就是投射和空間，也是我們最擅長的。」

需要機動性又有外線，柯文頓就是火箭隊的追逐目標，莫雷表示，儘管必須割愛卡佩拉，但顧全大局勢必得捨棄，「添進柯文頓不但能強化防守，同時也讓外線更上層樓。」

昨日火箭121：111力克湖人隊，莫雷的布局也見到效果，新兵柯文頓就飆進14分、含4記三分彈，主帥佛爾蓋（Frank Vogel）表示，「這對我們的陣容是種挑戰，但相同地，相信我們的高度也會為他們帶來挑戰。」