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NBA／攜手唐斯很瘋狂 羅素：感覺到灰狼的愛

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
羅素(左)與唐斯期待多年的同隊美夢終於成真。 美聯社

早在高中就結識的死黨羅素（D'Angelo Russell）、唐斯（Karl-Anthony Townsl），期待多年的同隊美夢終於成真。今日灰狼隊舉辦記者會，羅素對於將穿上灰狼隊戰袍仍感到不可思議，直呼瘋狂。

從灣區飛到北大荒，羅素昨日一落地，好兄弟唐斯就帶著羅素的新球衣親自接機，不忘帶件夾克為羅素禦寒，機場外更有大批球迷迎接，讓羅素感到滿滿的愛。

去年夏天就一度傳出羅素有望加盟灰狼，最終他前進灣區，唐斯還獻上祝福，但數個月後，羅素就成為唐斯的新隊友。

「這非常不真實，我們前一秒還在講電話，打電玩，談論我們的隊友，下一秒我們就要開始每天並肩作戰。」昨日與維金斯互換東家的羅素表示，過去幾年他就以旁觀者的角度，密切注意唐斯的球隊。

「灰狼隊的球員來來去去，我認為他們並不珍惜這裡。」羅素說：「但我知道我可以幫助唐斯，我也從未與像他一樣有速度的大個子合作。」

灰狼為交易加盟的球員開記者會歡迎。 美聯社

促成這對好兄弟合體的，是新總管裁羅薩斯（Gersson Rosas），羅薩斯表示，灰狼隊需要像羅素的球員，能幫助球隊推進速度，「我們需要能得分、能打戰術，並了解自己將肩負起責任的球員。」

對於摯友的加盟，唐斯也顯得迫不及待，「他對我而言如同親兄弟，他知道我永遠會當他的靠山，相信我們的合作這次絕對錯不了。」

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