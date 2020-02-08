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NBA／比羅素更適合勇士 柯爾盼維金斯發揮速度優勢

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

勇士隊昨日送走羅素（DAngelo Russell），從灰狼隊迎來維金斯（Andrew Wiggins），勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今日首談交易，表示維金斯比羅素更適合球隊陣型，特別是待下一季柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）歸隊後。

勇士昨日送出羅素、史伯曼（Omari Spellman）、伊凡斯（Jacob Evans），與灰狼換來維金斯和兩個選秀權。柯爾表示，目前當務之急是盡快讓維金斯融入團隊，讓維金斯的特色得以在勇士隊徹底發揮，「這是我們接下來幾個月會做的，此外還有幫助年輕球員繼續成長。」

維金斯本季場均22.4分是近三季最佳，三分球命中率三成三，另外場均5.2籃板、3.7次助攻都寫生涯最佳。談到羅素與維金斯的差別，柯爾不諱言，當已經擁有浪花兄弟，再添進一位需要大量持球的控衛時，的確會有質疑，相信羅素也了解，相較之下，維金斯更顯得更合適。

「包括他的速度以及他在三分線的能力，我們善於打快，執行轉換快攻。」柯爾表示，「我們有會長傳球的人，我們會希望維金斯擔任起鋒線，我也相信他會非常樂在其中。」

防守端上，柯爾則會要求維金斯扛起防守大鎖，盯防聯盟最頂尖的球員。柯爾也再度強調維金斯的可貴，聯盟中好的側翼球員並不多見，市場上也非常稀有，顯示維金斯是如此特別的人選，「他擁有天賦，又適合球隊，這筆交易相當合理。」周日對湖人隊，維金斯有望首披勇士球衣上陣。

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