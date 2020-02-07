NBA／火箭極端五小扳倒湖人 衛少：事情變更簡單

休士頓火箭隊在近日完成先發中鋒卡佩拉（Clint Capela）的交易案後，今天在出戰洛杉磯湖人隊的比賽中排出平均身高193公分的極端五小陣容，加上新加盟的柯文頓（Robert Covington）更在第四節命中兩記關鍵三分球，幫助火箭以121：111擊敗湖人。

火箭在日前交易了中鋒卡佩拉後，決定更徹底的貫徹「死亡五小」精神，今天先發陣容中身高最高的前鋒豪斯（Danuel House Jr.）僅有198公分，開賽更由「大鬍子」哈登（James Harden）與比他高出20公分的湖人中鋒麥基（JaVale McGee）進行跳球。

不過火箭本場比賽不但與擁有詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）坐鎮的湖人一路拉鋸，還在比賽最後階段靠著新兵柯文頓的連兩記三分球，在比賽最後六分鐘打出一波19：5的攻勢，在本賽季無中鋒上陣的賽事中，取得了五勝零敗的百分之百勝率。

對於球隊的新陣容取得好彩頭，火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）說：「當你嘗試一些不同的東西時，你必須抱持著自信，這會對事情有很大的幫助，如果你自己都不覺得辦得到，那就等著被打屁股吧，所以今天我們從開賽就不斷努力相信自己。」

而火箭主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也成為火箭小陣容的最大受益者，在先發的另外四名球員都擁有長距離投射能力的情況下，他利用隊友清出的空間不斷挑戰湖人禁區得手，拿下全場最高的41分，他說：「當我一對一面對防守者時，事情變得相對簡單，運球突破或是尋找隊友得分，這就是我今天做的事情。」

至於新加入的柯文頓今天則有三分球七投中四的好表現，拿下14分8籃板，談到代表新東家的首場比賽，他說：「能夠來到這邊並對比賽造成影響真的很棒，而且我的隊友、教練都相當信任我，球隊把我放在對的位置上，我只要做好自己被告知的任務，又能幫助球隊拿下勝利，感覺真得很不賴。」