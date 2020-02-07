NBA／今日戰績表 火箭出奇招推哈登跳球

勇士交易截止大限前一改過去季中按兵不動的作風，一口氣送走了原先名單中的6名球員，且在空出名單後不但預計將讓雙向合約球員轉正，也另外出手簽下2名球員，陣容可說經歷一番大震盪。 今年季中離開的勇士成

2020-02-07 14:00