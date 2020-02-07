NBA／今日戰績表 火箭出奇招推哈登跳球
NBA今日戰績表
魔術 103:105 尼克
鵜鶘 125:119 公牛
76人 101:112 公鹿
馬刺 117:125 拓荒者
火箭 121:111 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 灰熊 vs. 76人
08:00 獨行俠 vs. 巫師 (緯來體育台)
08:30 老鷹 vs. 塞爾蒂克
09:00 暴龍 vs. 溜馬
09:00 活塞 vs. 雷霆
10:00 火箭 vs. 太陽 (Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
11:00 熱火 vs. 國王
11:30 拓荒者 vs. 爵士
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