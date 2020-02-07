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在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

NBA／今日戰績表 火箭出奇招推哈登跳球

聯合新聞網 / 整理
火箭擺出超級小球陣容，開賽甚至派出哈登與麥基跳球，不過他此戰手感不佳只攻下17分。 美聯社

NBA今日戰績表

魔術 103:105 尼克

鵜鶘 125:119 公牛

76人 101:112 公鹿

馬刺 117:125 拓荒者

火箭 121:111 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 灰熊 vs. 76人

08:00 獨行俠 vs. 巫師 (緯來體育台)

08:30 老鷹 vs. 塞爾蒂克

09:00 暴龍 vs. 溜馬

09:00 活塞 vs. 雷霆

10:00 火箭 vs. 太陽 (Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

11:00 熱火 vs. 國王

11:30 拓荒者 vs. 爵士

NBA戰績排行

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