NBA╱季後賽群雄逐鹿 西區8強大預測

2020年NBA賽季悄悄地過了一半，各個賽區的競爭態勢也逐漸明朗，但西區部分相較於去年是勇士、火箭兩強領銜，今年的競爭更為激烈，老八的位置也是多支球隊都有機會競逐。以下是筆者個人根據近期各支球隊的狀況，盤點西區季後賽可能出現的八強版圖。

洛杉磯湖人

毫無疑問，本季湖人隊的目標只有一個，就是奪下總冠軍，目前來看球隊的陣容輪替也大致底定。由詹姆斯（Lebron James）和戴維斯（Anthony Davis）所組成的雙核連線，加上眾角色球員的妥善發揮，以及新教頭佛蓋爾（Frank Vogel）強調防守的作戰系統，截稿前(2月3日)湖人戰績37勝11負，穩居西區第一並保有3場的勝差。若沒有重大傷病出現，應可以西區第一種子作收。以湖人長年以來的管理風格，交易截止日雖空手而回，仍可從自由市場找來柯里森（Darren Collison），以彌補朗多（Rajon Rondo）日益低迷的狀態。

洛杉磯快艇

季前組成雷納德（Kawhi Leonard）配上喬治（Paul George）的頂級側翼連線，加上原有的陣容，季初本預期快艇會是西區第一種子的不二人選。不料賽季進行一半，球隊的磨合問題沒有顯著地改善，進攻系統上總教頭瑞佛斯（Doc Rivers）又流於讓球星單打的老毛病，半場進攻多是以雷納德低位持球單打或側翼擋拆起手，後續都是簡單的接應走位或跟進，和上季的團隊籃球相比是略顯單調 ;防守方面，禁區的輪替以祖巴茲（ Ivica Zubac）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）為主，一個移位速度普通、一個無身高優勢，遇到禁區強攻時容易陷入苦戰。快艇能走多遠，還得端看管理層如何處理球隊多如牛毛的小問題，禁區人手不足、替補後場薄弱、雷納德和喬治的磨合問題，日後就得看總教練如何料理這樣的陣容了。

丹佛金塊

上季打出不錯表現的丹佛金塊，季初一度走得跌跌撞撞，主要歸因於主力中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的狀態下滑，尤其進攻方面手感低迷，命中率跌到生涯新低的45%左右，好在12月後逐漸找回狀態，打出去年競逐MVP的身手。另一奇兵則是去年一路從樂透區跌到14順位的新秀波特（Michael Porter Jr.），本季傷癒復出後以高命中率出場均超過10分的好成績，填補一度因米爾塞普（Paul Millsap）受傷吃緊的四號位戰力。金塊本季亦是要挑戰冠軍，雖陣容方面仍有些隱憂，但相較於快艇，金塊的體系更加穩定且較上季有所補強升級，會是這季季後賽不可忽視的競爭者。

猶他爵士

和金塊的狀況類似，爵士在季初交易來康利（Mike Conley）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）後本以為能夠挑戰西區前三，但開季後爵士替補陣容過於低迷，導致進攻表現相當不穩定，直到聖誕節用艾克森（Dante Exum）交易來騎士的克拉克森（Jordan Clarkson）後才有所改善，交易後一度拉出了十連勝的成績，靠的就是聯盟第一的效率進攻以及以戈貝爾（Rudy Gobert）為核心的穩定防守。截稿前爵士的狀況相當良好，預期不會再有陣容上的變動。

達拉斯獨行俠

1月中時獨行俠重要的禁區輪替鮑威爾（Dwight Powell）因阿基里斯腱斷裂，本已貧弱的禁區直接開了大洞，幾日後緊急交易來了勇士中鋒考利史丹(Willie Cauley-Stein)以填補禁區的空缺，WCS能否融入獨行俠的攻守體系以及補上的克萊柏（Maxi Kleber）會是接下來禁區觀察的重點。另外，主力唐西奇（Luka Doncic）近期已有些疲乏的狀況出現，在近日的練球中再度扭傷腳踝，但仍打敗東區第一的公鹿。以陣容來看，本季的獨行俠並不需要急著挑戰總冠軍，畢竟陣中的核心才剛確立且相當年輕，筆者認為只需透過交易補強側翼的持球點，分擔唐西奇的使用量以保護其健康，進入季後賽吸取經驗就夠了。

休士頓火箭

本季火箭隊的狀態並沒有因衛斯特布魯克（ Russell Westbrook）的加入改善多少，雖然他和哈登（James Harden）兩人都繳出不錯的數據，但球隊的進攻系統已陷入單調甚至過於依賴哈登的窘境，尤其他進入1月後因膝蓋出了狀況而命中率急劇下滑，多數球隊也都能針對韋少貧弱的外線對哈登進行包夾防守，火箭的戰績近況可說是每況愈下，再加上已經卡死的薪資結構，火箭很難再有什麼補強的動作，本季的他們只能說是不上不下，維持足以進入季後賽的成績足矣，挑戰冠軍的希望相當渺茫，或許丹東尼（Mike D`Antoni）在火箭的日子已進入倒數計時了。

奧克拉荷馬雷霆

雷霆或許是本季西區最大的驚奇球隊，季初送走衛斯特布魯克和喬治兩名核心後，本以為進入重建的雷霆，卻在老將保羅（Chris Paul）的帶領下打出好成績，三名老將保羅、亞當斯（Steven Adams）、蓋里納利（Danilo Gallinari）作為優秀的示範組，帶領雷霆年輕球員建立出攻守有序的系統，加上季前透過交易案盤來大量的選秀籤，上述三名老將的交易價值仍在，以總管普雷斯帝（Sam Presti）長年精準的操盤風格，或許雷霆這波重建的陣痛期會比預期短上許多。

波特蘭拓荒者

截稿前暫居老八的是曼菲斯灰熊，但筆者認為進入3月的戰績衝刺期，經驗不足的灰熊難以在強權林立的西區生存，反倒是拓荒者，雖然季初表現相當慘烈，但在安東尼（Carmelo Anthony）加入後逐漸讓熄火的進攻有所起色，加上日前從國王交易來的亞瑞查（ Trevor Ariza）補上了拓荒者的防守缺口，最後就是主力里拉德（Damian Lillard）近期打出逆天的表現，六場比賽場均超過45分的表現，一度打敗了西區第一的湖人隊，一步步補強的拓荒者並沒有因為季初的低迷而放棄這個賽季，反而是一步步進逼季後賽八強的位置。（作者艾飛是業餘運動賽事分析員）