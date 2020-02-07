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NBA／字母哥技壓安比德 公鹿賞76人4連敗

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
安戴托昆波（左）猛攻36分、20籃板的「雙20」表現，技壓即將成為明星賽隊友的安比德(右)。 美聯社

戰績傲視全聯盟的公鹿隊，今天在主場迎戰76人隊，靠著「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛攻36分、20籃板的「雙20」表現，技壓即將成為明星賽隊友的安比德（Joel Embiid），球隊也以112：101輕取對手，收下三連勝。

公鹿碰上本季客場戰績不理想的76人，首節打完雖然陷入落後，不過第二節公鹿在安戴托昆波單節獨拿11分帶領下，打出32：25的攻勢成功反超。

易籃後，公鹿進攻火力穩定輸出，除了安戴托昆波外，米道頓（Khris Middleton）也加入得分行列，三節打完也將分差擴大至雙位數，最終就以11分差收下勝利，也賞76人吞下四連敗。

公鹿團隊僅有三人得分達雙位數，不過安戴托昆波就猛攻全場最高的36分、20籃板、6助攻，上半場他是15投8中、繳出19分，這也是他連續五場比賽至少拿到30分、15籃板、5助攻，成為自1965年12月張伯倫（Wilt Chamberlain）後第一人，米道頓也有20分、7籃板。

而76人則自上月29日主場擊敗勇士隊後，客場四連戰都吞下敗仗，分別敗給老鷹、塞爾蒂克、熱火及公鹿隊，以哈里斯（Tobias Harris）的25分、7籃板最佳，安比德雖有19分、11籃板的「雙十」成績，不過他在此役手感冰冷，全場26投僅6中。

公鹿 76人 安戴托昆波
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