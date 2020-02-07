聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／季中交易無動作 綠衫軍：沒更好的選項
隨著NBA季中交易截止期限到期，目前排名東區前段班的塞爾蒂克隊卻沒有動作，總管安吉（Danny Ainge）表示，過去幾周雖有過很多的討論，但沒有可以讓球隊變得更好的改變選項，他也不想冒著打破球隊良好化學反應的風險。
根據統計，這波季中交易總計共有11筆交易達成，其中包含40位球員易主、18個選秀權交易或交換，共有16支球隊趕在截止日前完成交易；而另外的14支球隊並沒有動作，包含塞爾蒂克、公鹿、湖人、雷霆、馬刺、暴龍等隊。
「我們沒有任何好的交易提案，過去幾周內我們有過很多討論，但這裡面沒有任何我們認為可以讓球隊變得更好的改變選項。」塞爾蒂克總管安吉說道。
安吉表示，外界可能都希望「綠衫軍」能夠藉由交易得到其他隊最好或次佳的球員，但這也代表球隊必須要付出極大代價，就算成功達成交易，該球員來到波士頓後，很可能不會得到像過去同樣的角色及上場時間。
最終「綠衫軍」管理階層並未對球隊陣容作出改變，安吉強調，球隊目前更重視的是在於球員的健康問題，而不是冒著可能打破化學效應的危險去做交易。
安吉透露，本來可以達成一些交易，「但我對我們現在的處境感到很好，我們不會輕易做任何看起來很有吸引力的交易。」就有消息傳出，塞爾蒂克想與活塞隊進行交易，換來前鋒伍德（Christian Wood），不過最終並未實現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言