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NBA／被交易至騎士 佐蒙德：更意識到這只是生意

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
活塞隊將當家中鋒佐蒙德（Andre Drummond）送至騎士。 法新社

趕在NBA季中交易截止日前，不少球隊紛紛動作，活塞隊將當家中鋒佐蒙德（Andre Drummond）送至克里夫蘭，不過此舉似乎也讓為底特律效力近八個賽季的佐蒙德感到失望，但他還是在推特上向活塞及球迷道別。

隨著季中交易截止日逐漸逼近，NBA終於有了交易動作，由老鷹、灰狼、火箭、金塊的四方交易拉開序幕，之後不少球隊也陸續傳出球員異動消息。

美國時間6日是季中交易最終日，有不少交易傳出，勇士和灰狼達成交易，將本季才從籃網隊轉隊而來的羅素（D'Angelo Russell）送走，換來2014年選秀狀元維金斯（Andrew Wiggins）。

活塞與騎士隊也有交易，活塞將佐蒙德送往克里夫蘭，得到奈特（Brandon Knight）、漢森（John Henson）和一個2021年的二輪選秀權；佐蒙德隨後在推特上與活塞及球迷道別，不過從發文中可以感受到他的失望與不滿。

「我對NBA認知最深的一點就是，這裡沒有朋友和忠誠，我將心和靈魂都獻給活塞，然而這一切還是發生了，這讓我更加意識到這只是一場生意。」最後佐蒙德寫下「我愛你，底特律。」

佐蒙德是在2012年以首輪第9順位加入活塞，並在2016年和球團簽下五年1.3億美元的合約，今年夏天他握有球員選項，本季他已為活塞出賽49場，場均上場時間33.8分鐘，可以繳出17.8分、15.8籃板、2.8助攻和1.6阻攻。

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