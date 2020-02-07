NBA／東西區隊長選秀 詹皇首選隊友戴維斯

NBA全明星周將於美國時間本月14日至16日在芝加哥舉行，今天由東、西區隊長選出隊友，「人氣王」同時也是西區隊長的詹姆斯（LeBron James）在先發名單第一順位選擇湖人隊友戴維斯（Anthony Davis），「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則選擇安比德（Joel Embiid）成為第一個隊友。

在先發及替補球員名單公布後，唐西奇（Luka Doncic）、楊恩（Trae Young）和席亞康（Pascal Siakam）都是生涯首度入選先發名單，替補名單中也有6人將迎來明星賽初體驗。

而兩隊隊員也在今天由東、西區隊長選出，由獲得627萬5459票、生涯第7次成為明星賽人氣王的詹姆斯在先發陣容優先選擇，而他在第一順位就選擇了湖人隊隊友戴維斯，接下來「字母哥」則選擇了安比德。

而在先發名單產生後，則由安戴托昆波優先選擇替補陣容，最終「詹姆斯隊」陣容有：詹姆斯、戴維斯、雷納德（Kawhi Leonard）、唐西奇、哈登（James Harden）加上替補球員里拉德（Damian Lillard）、西蒙斯（Ben Simmons）、約柯奇（Nikola Jokic）、泰托姆（Jayson Tatum）、保羅（Chris Paul）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

「字母哥隊」則是：安戴托昆波、安比德、席亞康、華克（Kemba Walker）、楊恩及米道頓（Khris Middleton）、阿德巴約（Bam Adebayo）、戈貝爾（Rudy Gobert）、巴特勒（Jimmy Butler）、羅瑞（Kyle Lowry）、英格倫（Brandon Ingram）、米契爾（Donovan Mitchell）。

對於這次明星賽選秀結果，詹姆斯非常滿意的說：「非常興奮有這樣的名單出爐，我很開心。」