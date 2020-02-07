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NBA／布萊恩公開追悼會 當地時間2月24日舉行

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

湖人隊「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）上月底意外驟逝，震驚全世界，各地球迷紛紛帶著紀念品前往史坦波中心，緬懷這位傳奇球星，經過這段時間的討論，也確定此次空難逝世九人的公開追悼會將在美國時間2月24日（台灣時間25日）在湖人主場舉行。

布萊恩及二女兒吉安娜（Gianna）在美國時間1月26日搭乘直升機前往一場籃球比賽，卻不幸遭遇意外，機上九人全數罹難，在布萊恩過世消息傳出後，各地紛紛用不同方式向這位傳奇球星致敬，其中包含今年的NBA全明星賽就改用新賽制。

而在布萊恩過世後，不少人關注何時會為他舉行追悼會，根據《洛杉磯時報》記者溫頓（Richard Winton）報導，將於2月24日在史坦波中心為布萊恩等九人舉行公開追悼會。

消息人士還透露，這個日期是與布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa）討論後決定出來的，這個日期也剛好是布萊恩生前最後使用的號碼「24」號，加上吉安娜所穿的「2」號所組成。

目前追悼會確切時間及售票方式尚未公布，不過當天晚上快艇將在史坦波中心迎戰灰熊隊，因此活動可能會在當天的白天進行；過去史坦波中心曾為巨星麥可傑克森（Michael Jackson）及洛城饒舌歌手尼普塞（Nipsey Hussle）舉辦過追悼會。

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