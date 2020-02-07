拓荒者爆發不止靠里拉德 懷塞德制霸禁區更關鍵
進入一月前戰績還在西區十名附近載浮載沉，眼看著今年的季後賽目標或將漸行漸遠的拓荒者，卻逆勢打出本季首次單月突破五成勝率的成績單。
目前拓荒者在里拉德(Damian Lillard)開啟曼巴意志，狂轟猛炸的火力供輸以及穿針引線下，率球隊攀升到西區九，近十場6勝，距離第八的灰熊還有三場勝差，特別要注意的是他們前一波的4連勝是暴打爵士、湖人、火箭、溜馬等強隊。
里拉德表現驚人 綠葉表現同步亮眼
里拉德先前以單周驚人的場均52.7分9.3助攻7.3籃板，獲得當周最佳球員，近十場也有著瘋狂的40.7分9.3助攻5.3籃板1.3抄截，整體投籃命中率破五成，三分球更有48.4%的火燙表現。
一個優質團隊的戰力提升，絕對不會僅是單一球員的爆發而已。除了里拉德帶領球隊殺進殺出之外，還有本季如倒吃甘蔗，越打越融入新球隊的懷塞德(Hassan Whiteside)，展現出球隊當初期望的攻守制宰力，成功撐起諾基奇(Jusuf Nurkic)不在的禁區。有著懷塞德在內線牽制，以及有效的掩護，使得里拉德與其他鋒線有著更多跑動、投射的空間。
懷塞德終於拿出許久未見的態度，無論是拿到球的攻擊，或者爭搶籃板的意識，主動防守的侵略性，火鍋封阻，協防的積極性，還有無持球狀態下的卡位，擋人掩護等等，融入團隊的契合度與開季判若兩人。
懷塞德近十場繳出投籃命中率66.4%，16.7分13.9籃板，狂搧3.8記麻辣鍋。除了上一場對金塊僅出賽23分鐘，碰上犯規麻煩，打出一月份以來最差的8分5籃板之外。
一月份以來16場球中，懷塞德一共拿下14次雙十，三次單場21個籃板球，有他在能夠提高球隊有更多衝擊二波得分的機會，並在關鍵時刻掌握住籃板，甚至擋下對手攻擊油漆區的反撲。
由於球隊後場較為矮小，里拉德、麥凱倫(C.J. McCollum)僅有6尺3吋，鋒線球員也並不高大，近期轉隊先發的亞瑞查(Trevor Ariza)、安東尼(Carmelo Anthony)也都只有6尺8吋。有7呎中鋒懷塞德攻守兩端的坐鎮，對缺乏禁區守護神的拓荒者幫助非常之大。
暴雨兄弟之外 還有安東尼的奧援
拓荒者一向就是由暴雨雙衛輪流發動攻勢的機遇戰打法居多，一旦攻勢受阻，其他沒有自主創造進攻的隊友們發揮程度也大打折扣。而如今拓荒者有懷塞德能夠靠近籃底的強攻，增加進球機率，還有能夠中距離旱地拔蔥，也能夠利用經驗背框強打的甜瓜支援著。
安東尼從無球可打，到在拓荒者重新出發，很快地找回熟悉球感，站穩先發。經歷諸多磨練的安東尼也放下老大心態，與球團、隊友相觸融洽，表示願在拓荒者打到退休，找來安東尼助拳這筆操作，球隊與甜瓜可謂雙雙受惠。
拓荒者近期更盤來經驗豐富的側翼、攻守兼備的亞瑞查，雖然他轉隊後只出賽6場，但效率比本季在國王更傑出，同時還能替球隊增添40.9%命中率的三分砲火。亞瑞查至今與球隊配合起來似乎相當理想，他向來評價不錯的防守功夫，可幫助球隊在第一道防線被過的時候，先是增添一道保險，最後還有懷塞德的捍衛內線。
況且二當家麥凱倫近十場的成績比起本季平均反倒是些許下滑的，但球隊戰績卻表現出色。 只要麥凱倫的狀態在明星周之後能調整到位，拓荒者的得分能力可能就不止是聯盟第九這種水準了。
拓荒者的得分能力不是問題，但球隊必須著重防守，控制單場失分，減少被攻守轉換取分的回合，同時在半場進攻中增加球權流動。相信以他們的陣容，只要磨合得宜，他們能夠打出比過去更多樣化的球風。
拓荒者現在的戰績還不夠沾到西區八強，但可以預見的是一支氣氛融洽，且主力健康的團隊，未來勢必仍值得期待。
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