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爭冠強隊難作交易 火箭、76人小賭+金塊問號

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
巴克斯(左)和羅賓森(右)都有三分球能力與抓籃板企圖心，而且罰球好棒棒，可以在危機時刻解救安比德和西蒙斯。 美聯社

NBA球員交易截止日台北時間2月7日凌晨4點截止，最後幾小時可能還會有重磅交易。目前爭冠第一梯隊公鹿湖人、快艇、塞爾蒂克、暴龍五隊一動不如一靜，第二梯隊金塊76人火箭三隊正在努力提升補強，試圖扭轉情勢。

湖人一心想重建第三得分點，同時解決詹姆斯之外第二個穩定持球點，因此積極洽談報價雷霆後衛施羅德，並探詢籃網後衛丁威迪可能性。湖人能拿出來的籌碼只有庫茲瑪+格林+庫克，誘因不足，交易難度太高。

湖人陣中諸位小弟們對詹皇(右)是畢恭畢敬、殷勤服侍，說要把誰換出去恐怕也是很讓人為難的事。 美聯社

公鹿、快艇、塞爾蒂克、暴龍四隊基本上都很完整，武器、天賦、陣容深度都在顛峰，一動不如一靜。除非市場報價極度誘人，否則暗兵不動維持現有陣容居多。

試圖從爭冠第二梯隊爬上第一梯隊的三支球隊，各有所需各有所圖。

火箭打造超級迷你陣容

火箭送走場均近14分、14籃板中鋒卡培拉，39歲老屁股中鋒努內一併出清，換來201公分前鋒防守尖兵柯文頓和203公分大前鋒貝爾。火箭做法很變態，卡培拉在火箭現有陣容和季後賽已經很難打出效率，火箭一不做二不休直接出清，用超級迷你陣容，試圖奇兵出襲，顛峰比賽節奏和對位，用超級迷你陣容挑戰西區季後賽。

柯文頓(右)前幾天努力防守衛斯特布魯克時(左)「僅」讓衛少攻下45分，他自己得了10分，火箭總管可能發現他是個人才，立刻把他交易過來，打造一支超級迷你的三分球部隊。 美聯社

交易後火箭內線幾乎真空，198公分塔克和201公分柯文頓+貝爾是主體，兩名七呎長人哈特史坦和錢德勒原本就不在主要輪換。火箭還會從買斷市場或自由市場撿人，這是可以預見情勢。

火箭另外一個考量是避開豪華稅，送走卡佩拉後，火箭已經成功避稅。火箭迷你陣容在季後賽肯定會遇上更多問題和挑戰，但球運和手氣好一點，火箭還是有機會在西區攪局、爆個冷門。

卡佩拉(左)的打法在火箭有志難伸，轉到老鷹後可望展翅高飛。 美聯社

76人輕鬆補強外線+後場

從陣容和戰術面看，76人需要外線射手，需要有速度能防守後場，76人必須解決外線投射和場上空間問題，圍繞中鋒安比德和前鋒西蒙斯打造一支足以爭冠球隊。

76人用三個次輪籤從勇士換來射手巴克斯和後衛羅賓森，兩個角色球員都有不錯外線，本季分別有場均16分、13分表現，也都是底薪球員，這是一筆超划算又有實質意義交易。

但76人其實並不缺武器和外線射手，76人的問題在核心球星定位和戰術體系，更重要的是核心球星帶隊能力和休息室氣氛，更重要的是教練執教、溝通能力。從陣容看，76人有機會變好、變強，但能不能產生化學變化，打出預期團隊合作，最終還是要看球星和教練執教表現。

金塊不知為何交易？

金塊的壓線交易很奇怪，第一替補控球莫里斯打得相當完美，效率奇高，從灰狼換來控球後衛奈皮爾幹嘛？大小前鋒巴頓、克雷格、葛蘭特、米爾賽普、小波特五人輪換很完美，換來大前鋒馮萊何用？25歲小前鋒貝茲‧吉爾普在金塊根本上不了場。

金塊很清楚西區就是湖人、快艇雙雄爭霸，金塊需要提升戰力和軍備，才有機會跟雙雄一決高下。但金塊補進來的球員根本很難進入主要輪換，對整體戰力幾乎沒有幫助。

灰狼在之前打出11連敗後，怒把奈皮爾升成先發控衛，結果真得贏了幾場球，但很快他又與隊友共同締造了另一波新的13連敗，金塊這時出手搶人，是神來之筆還是鬼遮眼了？ 美聯社

如果金塊沒有後續交易和薪資衡量，壓線交易對金塊可以說沒有任何意義和作用。

交易總評

沒有最好報價和誘人交易，按兵不動是爭冠第一梯隊共同考量。爭冠第二梯隊都沒有拿到關鍵球員和解決戰術、執教、團隊根本問題，光靠角色球員也很難改變現況，扭轉情勢。

火箭 76人 金塊 湖人 公鹿
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