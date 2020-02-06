NBA／加盟熱火很興奮 伊古達拉、巴特勒互讚彼此

邁阿密熱火在今天與曼非斯灰熊達成2015年總冠軍賽MVP伊古達拉（Andre Iguodala）的交易案，並獲得他的首肯完成兩年延長合約，讓這名被不少球隊垂涎已久的老將總算能重新回到賽場上，而伊古達拉在今天談及此事時，也與熱火球星巴特勒（Jummy Butler）互相讚美彼此，並期待兩人間的聯手。

身為勇士三度奪冠功臣的伊古達拉，在去年七月被交易到灰熊後，因為新東家正處在重建階段，球隊也與他達成讓他自主訓練且不離隊的共識，並尋找適當的機會將他交易出去，而今天熱火也從眾多對伊古達拉感到興趣的球隊中脫穎而出，並獲得伊古達拉同意完成兩年3000萬美元的續約。

對於將如願回到賽場上，伊古達拉在今天受訪時強調自己感到相當興奮，「過去一段時間我有時候會認為自己是不是練太多了，而且是漫無目的的訓練，看不到任何回報，卻依舊要在訓練場上揮灑汗水，但現在能回到球場上我真的太興奮了，很高興能來到邁阿密，享受這裡的美好天氣，並在高球場上見到我的好兄弟艾倫（Ray Allen ）。」

伊古達拉也談到了新東家與熱火當家球星巴特勒，「他在這個團隊中很明顯的是不一樣的存在，他對於比賽的熱情與投入讓我對他充滿尊敬，他的性格與價值在熱火產生很棒的共鳴，我認為他能帶給年輕球員很棒的東西。另外，我的好友阿德巴約（Bam Adebayo），我很期待與他打球。」

在伊古達拉加盟後，他也將與巴特勒和德拉基奇（Goran Dragic）一同帶領年輕的熱火前進，巴特勒說：「他非常的聰明，幾乎能做好任何事情，我將會好好向他學習，學習他的贏球經驗，過去我曾輸過他好幾次。」